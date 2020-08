Tim Declercq nuanceert na beelden val Evenepoel: “Ik snap de commotie, maar er is niets aan de hand. Het ging om cafeïne” JSU/DMM

29 augustus 2020

14u53 0 Wielrennen Tim Declercq (31) is aan de tweede Tour uit zijn carrière begonnen. Vooraf stond onze landgenoot stil bij de toch wel speciale start in Nice én bij Tim Declercq (31) is aan de tweede Tour uit zijn carrière begonnen. Vooraf stond onze landgenoot stil bij de toch wel speciale start in Nice én bij de commotie rond de beelden die vrijkwamen na de val van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije

Er is wat te doen op sociale media rond beelden net na de val van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije. Op beelden is te zien hoe sportdirecteur Davide Bramati, knielend bij Evenepoel in het ravijn, iets - een klein bidonnetje - uit de achterzak van de renner haalt. Naar eigen zeggen deed Bramati dat om zijn renner comfortabeler op een aankomende draagberrie te kunnen leggen. Complottheorieën op Twitter denken daar anders over.

Tim Declercq kwam net voor de start van de eerste rit in de Tour in Nice nog eens terug op de hele discussie. “Ik snap de commotie wel, zeker als je de beelden vanuit een neutraal standpunt bekijkt. Maar er is eigenlijk absoluut niets aan de hand. Je ziet gewoon iemand die op zijn rug wou liggen. Het was een bidonnetje met cafeïne, iets wat veel renners op zak hebben in koers. Ik snap dat het op het eerste moment misschien verdacht lijkt, maar iedereen binnen koers zal wel weten dat er niets aan de hand was.”

Wat verwacht de West-Vlaming zelf van de Tour? “Eigenlijk had pakweg een jaar geleden niemand verwacht dat we hier met ene mondmasker zouden staan. Het is vooral belangrijk dat de koers kan doorgaan. Hopelijk halen we Parijs", zegt Declercq die in de eerste rit meteen aan het werk moet in dienst van sprinter Sam Bennett. “Je zal me straks wellicht wel even aan kop van het peloton zien, ja. Ik zal het werk vandaag verdelen met Rémi Cavagna, want het wordt nog een lange Tour.”

VIDEO: Tim Declercq: “Iedereen binnen de koers zal wel weten dat er niets aan de hand was”



