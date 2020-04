Tijdrittalent Ganna wil uurrecord Campenaerts aanvallen: “Victor heeft de lat op een absurd hoog niveau gelegd” XC

27 april 2020

09u59

Bron: Tuttobiciweb 0 Wielrennen Moet Victor Campenaerts vrezen voor zijn werelduurrecord? Het Italiaanse tijdrittalent Filippo Ganna, viervoudig wereldkampioen in de individuele achtervolging, wil een poging doen om het record van de Belg te breken. Dat vertelde hij aan Tuttobiciweb.

Filippo Ganna, amper 23 lentes jong, staat in de wielerwereld bekend als een gepatenteerde hardrijder. De jonge Italiaan veroverde reeds vier wereldtitels in de individuele achtervolging én ging vorig jaar op het WK tijdrijden met de bronzen medaille aan de haal. Een supertalent.

De tijdritspecialist zit nu met het werelduurrecord van Victor Campenaerts in zijn hoofd. “Ik krijg vaak de vraag of ik dat record wil aanvallen. En nu ik tijdens deze quarantaine vele uren thuis heb doorgebracht, heb ik daar wel geregeld aan gedacht”, bekende Ganna bij Tuttobiciweb.

“Ik zou graag eens een poging doen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Victor Campenaerts heeft met zijn 55,089 kilometer de lat op een absurd hoog niveau gelegd. Maar uitdagingen zijn er om aan te gaan en records moeten gebroken worden. Dat is ook het geval met mijn wereldrecord in de individuele achtervolging.”

“Als de wielerkalender van dit jaar hélemaal vastligt, zal ik de ploeg voorstellen om het uurrecord aan te vallen. Als er tijd voor is, waarom zou ik het dan niet proberen?", klonk het bij de Italiaan, die er zich wel nog specifiek op moet toeleggen. “Ik heb het nooit geprobeerd, dus ik weet niet welk soort inspanning het is.”

“In een normale tijdrit wordt het lichaam al tot het uiterste gedreven. En ik herinner me dat Bradley Wiggins na zijn uurrecord zei dat het de zwaarste inspanning uit zijn leven was. En die woorden kwamen uit de mond van een winnaar van de Tour de France...”

