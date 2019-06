Tijdritkampioen Dennis steekt proloog in Ronde van Zwitserland op zak GVS

15 juni 2019

17u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ronde van Zwitserland Rohan Dennis (Bahrain-Merida) heeft de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De wereldkampioen tijdrijden knalde op het biljartvlakke traject van 9,5 kilometer naar de snelste tijd. De Australiër is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de voorbereidingskoers op de Tour. Yves Lampaert was met een vijftiende plaats de beste Belg.

Dennis haalde het na 10:50 met amper één tiende voorsprong op de Pool Maciej Bodnar en één seconde op de Australiër Michael Matthews. De wereldkampioen in het tijdrijden moest al vroeg aan de bak en kwam dankzij de snelle tijd al vroeg in de hotseat terecht. Die zou hij nooit meer afstaand, een handje geholpen door de regen waar de renners van het laatste uur doorheen moesten fietsen.

Tour-winnaar Geraint Thomas was een van de tegenvallers van de dag. Hij moest zestien seconden prijsgeven op Dennis. Yves Lampaert zette onderweg een uitstekende tussentijd neer en was zelfs sneller dan Dennis, maar moest uiteindelijk nog achttien seconden prijsgeven. Als vijftiende was hij wel de beste Belg.

