Tijdrit van morgen geschrapt in BinckBank Tour, alternatief op komst voor andere etappes: “Helaas krijgt goede organisatie geen gehoor” Redactie

30 september 2020

00u20

Bron: AD 36 Wielrennen De Nederlandse etappes in de BinckBank Tour gaan niet door. De koers zou vandaag in Zeeland (tijdrit in Vlissingen) en vrijdag in Limburg worden verreden. De twee etappes zijn geschrapt in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Morgen wordt noodgedwongen een rustdag, voor de andere etappes op Nederlands grondgebied wordt wel aan een alternatief gewerkt, zo bevestigt organisator Golazo in een persbericht.

Het besluit is gezamenlijk genomen door de drie burgemeesters van de gemeenten Sittard-Geleen, Terneuzen en Vlissingen gezamenlijk besloten. Het is volgens hen niet mogelijk om aan de aangescherpte maatregelen te voldoen die maandagavond zijn afgekondigd.



In de nieuwe noodverordening die sinds gisteravond van kracht is, staat dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden en/of trainingen. Daarnaast zijn er nog andere regels waar rekening mee gehouden moet worden, zoals het maximum aantal personen dat aanwezig mag zijn als groep en de sporters en organisaties vanuit landen waarbij een code oranje of rood van kracht is.

Organisator Golazo: “Helaas wordt geen gehoor gegeven aan goede organisatie”

Organisator Golazo reageert ontgoocheld op de beslissing. “Het besluit is helaas duidelijk en dus zal er vandaag/woensdag geen tijdrit kunnen gereden worden in Vlissingen. Het is binnen het beperkte tijdsbestek onmogelijk om daar nog een alternatief voor uit te werken (incl. de nodige vergunningen), dus wordt woensdag noodgedwongen een rustdag.”

“Donderdag zal er niet gestart worden in Philippine en vrijdag kunnen we niet naar Nederlands Limburg rijden en er finishen in Sittard-Geleen, maar daar worden snel alternatieven voor uitgewerkt. De BinckBank Tour gaat dus voor alle duidelijkheid door t.e.m. zaterdag met, na de rustdag van woensdag, ritten op donderdag, vrijdag en zaterdag de slotrit van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Geraardsbergen.”

Gert Van Goolen van organisator Golazo betreurt de beslissing van de Nederlandse burgemeesters. “We zijn natuurlijk zeer teleurgesteld dat dit besluit is genomen, zeker gezien het late tijdstip. Wielerwedstrijden worden vooral beleefd aan de start en de aankomst en die zijn in deze BinckBank Tour publieksvrij gemaakt, zoals ook intussen in Nederland expliciet gevraagd wordt. We zijn er van overtuigd dat we een veilige en verantwoorde oplossing gevonden hebben om een goede BinckBank Tour te organiseren, maar helaas heeft dat geen gehoor gevonden.”

Burgemeesters: “Moeilijk, maar noodzakelijk”

Burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen baalt, maar zegt dat hij niet anders kon: “Het was een pijnlijke, maar wel noodzakelijke beslissing om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

“Helaas hebben we dit moeilijke besluit moeten nemen, hoe graag we ook dit sportevenement doorgang hadden gegeven”, aldus burgemeester Hans Verheijen van gemeente Sittard-Geleen. Burgemeester Jan Lonink van de gemeente Terneuzen vult aan: “Het is helaas niet mogelijk om deze wielerwedstrijd nu door te laten gaan. Dat is natuurlijk ontzettend spijtig voor de sporters, organisatie en alle betrokkenen.”

De BinckBank Tour was bezig aan haar zestiende editie, al was het tot 2016 nog de Eneco Tour. De etappes gaan altijd door Vlaanderen en het zuiden van Nederland.

Lees ook:

