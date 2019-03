Tijdrijden in Parijs-Nice: mee in de volgwagen achter Caleb Ewan JDK

14 maart 2019

15u11 0

Individuele tijdrit vandaag in Parijs-Nice. 25 kilometer met start- en aankomst in Barbentane, een dorp ten zuiden van Avignon. Het enige obstakel onderweg is de klim naar de abdij van Saint-Michel de Frigolet. Wij zaten mee in de volgwagen van Lotto-Soudal achter de Australische spurtbom Caleb Ewan. Leider Michal Kwiatowski begint aan zijn tijdrit rond 15u58.