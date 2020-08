Tiesj Benoot verlengt contract bij Sunweb tot eind 2022 Redactie

31 augustus 2020

10u20 0 Wielrennen Michael Matthews vertrekt, Tiesj Benoot blijft nog wat langer. Onze landgenoot heeft zijn contract bij Team Sunweb verlengd tot eind 2022. Dat bevestigt zijn ploeg.

Benoot is bezig aan zijn eerste seizoen bij de WordTour-formatie. In Parijs-Nice won de Gentenaar de voorlaatste rit. Op dit moment rijdt hij de Tour de France.Benoot heeft het in een eerste reactie over een “perfecte match”.

“Alles wat ik vorig jaar verwachtte, is uitgekomen”, zegt de Oost-Vlaming. “De start van het seizoen stemde me tevreden en we blijven goed samenwerken. Ik wil samen met de ploeg iets neerzetten op langere termijn en daarom heb ik mijn contract verlengd. Het is leuk om te voelen dat de ploeg vertrouwen in me heeft. Op naar meer goeie resultaten.”

Really happy with this news 👇! Excited for the future with my friends @TeamSunweb. Thanks for the confidence! https://t.co/0qUySE2EuI Tiesj(@ TiesjBenoot) link

