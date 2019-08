Tiesj Benoot verlaat Lotto-Soudal voor Team Sunweb Redactie

14 augustus 2019

12u06 6 Wielrennen Tiesj Benoot ruilt Lotto-Soudal na dit seizoen voor Team Sunweb. Dat maakte de Nederlandse ploeg zonet bekend. Benoot ondertekende een contract tot eind 2021. De 25-jarige Gentenaar debuteerde in 2015 als profrenner in het shirt van de Lotto-ploeg. In 2018 behaalde Benoot zijn mooiste zege door de Strade Bianche te winnen.

“Ik wilde mijn carrière voortzetten bij een ploeg met een professionele én wetenschappelijke aanpak, zodat ik een volgende stap kan zetten in mijn ontwikkeling”, verklaart Benoot zijn keuze voor Sunweb. “Ik kijk ernaar uit om me bij een sterke groep renners voor het klassieke werk te voegen en ik geloof erin dat we de komende jaren mooie resultaten kunnen boeken. Mijn voornaamste doel is om me verder te ontwikkelen als renner en om aan die groei ook resultaten te koppelen.”

In 2018 behaalde Benoot zijn mooiste zege door in loodzware omstandigheden de Strade Bianche te winnen. Dat jaar stond hij ook, voor het tweede seizoen op rij, op het podium van de Brabantse Pijl (als derde). In rittenkoersen van een week bewees Benoot zijn klimtalent. Zo werd hij vorig jaar vierde in Tirreno-Adriatico, een plaats die hij ook haalde in de recente Ronde van Zwitserland. Tijdens de Tour greep Benoot nipt naast ritwinst in de etappe naar Brioude. Alleen Daryl Impey bleek toen te snel. De Oost-Vlaming werd ook een keer vierde en zesde in de rituitslag.

Marc Reef, trainer bij Sunweb, hoopt Benoot te helpen bij zijn ontwikkeling. “We volgen Tiesj al een tijdje en stonden in het verleden al met hem in contact”, zegt de Nederlander. “Al in het begin van zijn profcarrière, toonde Tiesj al dat hij er altijd zal staan in de finales van de Vlaamse klassiekers en hij kwam ook al in de buurt van de overwinning. In koersen als de Tirreno, de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland toonde hij bovendien zijn veelzijdigheid. Daar toonde hij wat voor een sterke renner hij is. Hij zorgt voor extra vuurkracht in de klassiekers naast jongens als Michael Matthews en Sören Kragh Andersen. Tegelijk gaan we voor meer goeie resultaten in lastige rittenwedstrijden.” Team Sunweb telt dit seizoen met Jan Bakelants en Louis Vervaeke twee Belgen in de rangen.

