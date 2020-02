Tiesj Benoot na lange hoogtestage klaar voor Omloop: “Ik voel me zeer goed” Marc Ghyselinck

27 februari 2020

18u05 0 Wielrennen Tiesj Benoot schudt gewoon handen. Zelfs al vraagt de ploeg om vuistjes te geven. Maar Benoot laat zich niet gek maken. Ook niet door het nieuwe coronavirus. “Als ik het moet krijgen, dan zal ik het wel krijgen.”

Covid-19, of corona, was plots heel dichtbij voor Tiesj Benoot. Op Tenerife ging maandag een hotel met zo’n duizend vakantiegangers in quarantaine. Tenerife is het eiland waar Tiesj Benoot vier weken verbleef. Met een lange hoogtestage heeft hij zich voorbereid op het nieuwe seizoen, dat start voor hem zaterdag met de Omloop.

“Stel je voor”, zegt hij, “dat iemand het Paradorhotel op de Teide was binnengelopen, die met corona was besmet. Dan had ik daar nog veertien dagen langer gezeten. Dan moest ik zaterdag niet koersen. En ik niet alleen. Want er waren veel renners daar. Dat zou ik niet leuk hebben gevonden.”

Dat gebeurde gelukkig niet. Benoot vloog woensdag zoals gepland gewoon naar huis en van corona was weinig te merken. Hoewel: “Je denkt wel een keer na als iemand naast jou in het vliegtuig begint te hoesten.”

Bij Sunweb houden ze er, net als Jumbo-Visma, wel rekening mee dat een aantal wedstrijden wordt afgelast. Benoot zal na de Omloop de Strade Bianche en de Tirreno-Adriatico rijden. “We kunnen nu alleen maar afwachten wat er in Italië gebeurt.”

Benoot stond scherp en gezond de pers te woord. Meer dan corona was het slechte weer onderwerp van gesprek. Van Tenerife, waar het elke dag 25 graden was, naar Gent was het een temperatuurschok.

Je hoorde Benoot niet zeggen dat hij dat leuk vindt, maar erg zou hij het ook niet noemen. “Zaterdag wordt het tien graden. Met regen. Dat komt wel goed. Ik heb vooral omgekeerd slechte ervaringen. Ik herinner me mijn eerste Dauphiné, waar het elke dag 35 graden was. Toen was er een rit in tien graden en die dag was ik echt goed.”

Toen hij twee jaar geleden de Strade Bianche won, was het ook slecht weer. “Ik heb mijn beste prestaties in slecht weer geleverd. Ik zeg niet dat ik er beter van word, misschien ga ik gewoon minder snel achteruit dan de anderen.”

Regen en slecht weer zullen een invloed op de koers hebben. “Het WK in Yorkshire is het beste voorbeeld. Dan krijg je een speciale wedstrijd. Het legt de verhoudingen anders. De koers wordt moeilijker te controleren. Je moet voorzichtiger met je krachten omspringen. Eten, drinken, dat wordt allemaal veel belangrijker. De natte wegen zijn ook nog een extra factor. Als je met 60 km/u over de kasseien van de Haaghoek naar beneden rijdt, dat is wel iets. Niet dat ik schrik heb om te vallen. Maar toch.”

Dat hij zich niet zal inhouden zaterdag, zegt Benoot. “Ik zou niet weten waarom. Ik voel me zeer goed.”