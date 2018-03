Tiesj Benoot geniet van eerste profzege: "Dit gaan de mensen zich nog lang herinneren" Bart Audoore

03 maart 2018

18u11

Bron: Eigen berichtgeving 64 Wielrennen Winnen had hij voor vandaag nog niet gedaan, maar hij heeft altijd volgehouden dat die eerste zege wel eens meteen een grote zou kunnen zijn. Tiesj Benoot (23) hield woord. Meer nog, hij won ook groots.

Eerst de cliché-vraag: wat voelde je toen je die streep zag liggen en wist dat het binnen was?

“Dat was super mooi natuurlijk. Ik heb er echt van kunnen genieten. Ik was alleen, ik had tijd, ik moest de laatste helling niet meer ‘vol’ oprijden. Het was zot… Al dat publiek aan de kant en dan kwam ik op het plein… Een mooiere finish is er niet.”

Fabian Cancellara, die hier drie keer won, zegt dat hij zich door de speciale omstandigheden en het unieke parcours een held voelde tijdens de Strade Bianche. Is dat ook jouw emotie?

“Goh, ik voelde me sterk in de koers. En nu ben ik trots. Maar een held? Neen, dat is nog iets anders. Al denk ik wel dat dit een zege is die de mensen zich lang gaan herinneren. Ik zelf ook. Dit is mijn allereerste profzege, ik ben blij dat het hier gebeurd is.”

Welke waarde heeft deze overwinning voor je?

“Dat besef zal nog moeten groeien, ik vat het nog niet helemaal. Maar ik weet wel: er staan alleen maar grote namen op deze erelijst en de mijne staat daar nu tussen.”

Werkt zo’n eerste zege bevrijdend, denk je?

“Ik ben vooral blij. Ik vind de Strade Bianche een fantastische koers. Vandaag waren er zestig kilometer grindwegen: die zijn uniek in de wereld. Deze koers is chaos. Je hebt techniek nodig om te kunnen winnen, je hebt kracht nodig om te kunnen winnen. De Strade Bianche heeft het allemaal.”

Je was hier al tweemaal achtste, maar had je deze topdag zien aankomen?

“Deze race ligt me natuurlijk. Maar had ik dit zien aankomen? Ik ben lang op hoogtestage geweest in de Sierra Nevada in Spanje, van de vorige keren weet ik dat ik na tien dagen altijd een vormpiek heb. Deze goede periode is dus geen toeval. Ik hoop dat ik het lang kan volhouden.”

“Alleen op de eerste sector zat ik wat ver, ik werd ook nog opgehouden door een crash voor me, maar er zaten nog veel favorieten in de buurt. Ik had niet te veel stress. Op de volgende strook voelde ik dat ik een heel goede dag had, ik kon heel makkelijk opschuiven.”

Wat dacht je toen je achter Bardet en Van Aert aanging?

“Ik voelde me nog goed op dat moment. In de groep draaide het toch niet, dus besliste ik om ervoor te gaan. Dat was wel een beetje grappig: net op dat moment zeiden ze ook in de volgwagen dat ik nog een keer moest aangaan. Met Pieter Serry had ik een goeie maat. We kwamen samen dichter, maar telkens Serry op kop kwam, zakte de snelheid een beetje, dus ik wist dat ik hem moest achterlaten.”

Had je geen schrik van de man met de hamer?

“Ik wist dat ik de sterkste was, anders rijd je zo’n kloof in je eentje niet dicht. Ik wist ook dat het op die voorlaatste zware strook moest gebeuren. Daar was de voorbije jaren ook de beslissing gevallen. Op de laatste strook ben ik alleen gegaan, ik had meteen een mooi kloofje. Daarna had ik enkel nog schrik voor een val of een lekke band.”

“Mijn grootste probleem waren mijn ogen. Ik heb mijn bril al vroeg afgedaan omdat ik er niks meer door zag. Mijn ogen doen nu pijn en ik vrees dat dat de komende dagen nog zo zal zijn.”

Welke rol speelde het weer vandaag?

“Toch een grote. Het was van bij de start met het mes tussen de tanden. Het was voortdurend vechten voor je positie. Als je op een grindstrook in vijftiende of twintigste positie zat, was dat eigenlijk te ver, want dan zag je niks meer. Ik houd wel van zo’n weer, voor mij was dit een voordeel. Ik heb nog geen foto’s of beelden gezien, maar ik vermoed dat die er behoorlijk zot uitzien.”

Nog dit, wat vind je van de derde plaats van Wout van Aert?

“Heel knap. Vorige week was ik niet zo verbaasd, maar hier had ik hem minder verwacht. Er moet hier veel meer geklommen worden. De omstandigheden waren goed voor hem: het slechte weer, die modder, daar weet hij wel mee om te gaan natuurlijk. Hij nam de juiste beslissing om vroeg te gaan. Hij krijgt een dikke duim van me.”