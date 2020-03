Tiesj Benoot eerste Belg in 19 jaar op eindpodium van Parijs-Nice? XC

14 maart 2020

08u00 0 Wielrennen Tiesj Benoot voerde gisteren een nummer op in Parijs-Nice en staat nu tweede in het klassement. Het eindpodium in ‘de Koers naar de Zon’ is in zicht. Wordt hij de eerste Belg sinds 2001 op een schavotje van de Franse rittenkoers?

Staat Tiesj Benoot deze namiddag op het eindpodium van Parijs-Nice? In dat geval treedt hij in de voetsporen van onder meer Eddy Merckx, Rik Van Looy en Frank Vandenbroucke. Om maar 3 van de 23 Belgen te noemen die ooit bij de eerste drie in ‘de Koers naar de Zon’ eindigden. De laatste landgenoot die dat flikte was Peter Van Petegem in 2001. Negentien jaar geleden dus - kan al tellen. De eerste Belg? Alfons Schepers. Die zegevierde onder meer in grote klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

De 23 Belgen, die het eindpodium in Nice haalden, zijn (quasi) allemaal renners die in het voorjaar scoorden. Om maar een idee te geven: Alfons Schepers, Louis Hardiquest, Gaston Rebry, Frans Bonduel, Roger Decock, Raymond Impanis, Fred De Bruyne, Germain Derycke, Rik Van Looy, Eddy Merckx en Peter Van Petegem hebben allemaal de Ronde van Vlaanderen op hun palmares staan.

Komt Benoot in dat rijtje terecht? De Ronde van Vlaanderen is voor later, eerst focus op Parijs-Nice. In het klassement heeft de Belg van Team Sunweb een achterstand van 36 seconden op Maximilian Schachmann. Het klimtalent Sergio Higuita staat derde, op ruim een minuut van de Duitse klassementsleider.

23 landgenoten deden het hem voor

1. Alfons Schepers

1ste 1933

2. Louis Hardiquest

2de 1933

3. Gaston Rebry

1ste 1934

4. Antoon Dignef

2de 1935

5. Alfons Deloor

3de 1936

6. Jules Lowie

1ste 1938

7. Albertin Disseaux

2de 1938

8. Gerard Desmet

3de 1939

9. Frans Bonduel

2de 1939

3de 1946

10. Roger Decock

1ste 1951

11. Raymond Impanis

3de 1952

1ste 1954

1ste 1960

12. Fred De Bruyne

1ste 1956

1ste 1958

13. Désiré Keteleer

2de 1957

14. Jean Brankart

3de 1957

15. Germain Derycke

3de 1958

16. Jef Planckaert

3de 1961

1ste 1962

17. Rik Van Looy

3de 1963

18. Ferdinand Bracke

2de 1968

19. Eddy Merckx

1ste 1969

20. Fons De Wolf

3de 1981

21. Jean-Luc Vandenbroucke

3de 1982

22. Frank Vandenbroucke

1ste 1998

23. Peter Van Petegem

3de 2001