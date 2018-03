Tiesj Benoot doet schitterende zaak in afsluitende tijdrit, Kwiatkowski wint Tirreno-Adriatico DMM

13 maart 2018

13u20 0 Wielrennen Het doek is gevallen in de Tirreno-Adriatico. De Pool Michal Kwiatkowski heeft in de afsluitende tijdrit zijn eindzege veiliggesteld. Rohan Dennis won de proef tegen de klok, terwijl Tiesj Benoot van 8 naar 4 sprong in het eindklassement.

Wie zou de Koers van de Twee Zeeën winnen? Dé hamvraag bij aanvang van de slottijdrit van de Tirreno-Adriatico in San Benedetto del Tronto. Leider Michal Kwiatkowski rekende vooraf op drie tellen voorsprong op Damiano Caruso. Met nog een rist andere favorieten binnen enkele seconden beloofde het dus een spannende ontknoping te worden. Dat was het ook voor Tiesj Benoot. Onze landgenoot bij Lotto-Soudal kon op de slotdag zijn witte trui veiligstellen, maar moest over tien kilometer dan wel beter doen dan concurrent Jaime Roson.

Een pak vragen dus, maar die werden in het begin van de tijdrit nog niet beantwoord. Met Dennis, Castroviejo en Van Emden startten drie geoliede motoren net na elkaar, verwacht werd dat zij het zouden uitvechten om de dagzege. En dat gebeurde ook, zij het dat Mads Pedersen ook even de neus aan het venster kwam steken. De Deen van Trek-Segafredo realiseerde de eerste richttijd, al had Dennis daar geen kind aan. De Australiër snelde met een gemiddelde snelheid van meer dan 53km/u naar de meet en dat zou achteraf voldoende blijken voor de ritoverwinning. Van Emden strandde net als vorig jaar op de tweede plaats, terwijl Castroviejo zich tevreden moest stellen met de laagste podiumtrede.

Restte dan nog de strijd om het klassement die plots in regenachtige omstandigheden werd beslecht. Benoot (8ste in het klassement) trok er zich niets van aan en plaatste zich als een van de betere favorieten op een 45ste plaats. Een matige tijd zou je dan gaan denken, maar dat was ook het geval voor de andere mannen in de top tien. Stuk voor stuk moesten ze aan de meet hun meerdere erkennen in Benoot. De witte trui binnen dus en met een sprong van 8 naar 4 een geweldige zaak in het klassement.

De eindzege, dat lukte niet meer voor Benoot. Die strijd speelde zich af tussen Kwiatkowski en Caruso. De Pool plaatste zich samen met ploegmaat Thomas wél tussen de betere tijdrijders. Caruso deed zijn stinkende best, maar moest uiteindelijk nog 21 tellen toegeven op zijn concurrent. De eindzege ging zoals verwacht naar Kwiatkowski, die zijn favorietenstatus voor Milaan-Sanremo nu niet langer meer onder stoelen of banken kan steken.

Uitslag tijdrit

1. Rohan Dennis (Aus/BMC) 10 km in 11:14 (gem. 53,41 km/u)

2. Jos van Emden (Ned/TLJ) op 0:04

3. Jonathan Castroviejo (Spa/SKY) 0:08

4. Mads Pedersen (Den/TFS) 0:08

5. Gianni Moscon (Ita/SKY) 0:12

6. Michael Hepburn (Aus/MTS) 0:13

7. Jack Bauer (NZe/MTS) 0:13

8. Luke Durbridge (Aus/MTS) 0:17

9. Primoz Roglic (Sln/TLJ) 0:18

10. Vasil Kiryienka (WRu/SKY) 0:18

Eindstand Tirreno-Adriatico

1. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 992,5 km in 25u32:56 (gem. 38,84 km/u)

2. Damiano Caruso (Ita/BMC) op 0:24

3. Geraint Thomas (GBr/SKY) 0:32

4. Tiesj Benoot (BEL/LTS) 01:06

5. Adam Yates (GBr/MTS) 01:10

6. Mikel Landa (Spa/MOV) 01:13

7. Davide Formolo (Ita/BOH) 01:15

8. Jaime Roson (Spa/MOV) 01:15

9. George Bennett (NZe/TLJ) 01:16

10. Rigoberto Uran (Col/EFD) 01:22