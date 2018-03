Tiesj Benoot: "Ben klaar voor de Ronde van Vlaanderen" Redactie

23 maart 2018

22u28

Wielrennen Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) probeerde in de E3 Harelbeke met ondermeer Greg Van Avermaet de kloof naar de twee leiders te dichten, maar slaagde er niet in om aan te sluiten.

"Ik had tien dagen geen wedstrijd gereden, maar ben heel tevreden over mijn vormpeil", reageerde de winnaar van de Strade Bianche. "De hele dag lang heb ik alles gegeven, maar jammer genoeg hadden we nooit de ideale samenstelling in de achtervolging. Terpstra was overduidelijk heel sterk, anders kan je niet zoals hem tientallen kilometers voorin rijden en een jagend groepje afhouden."

Valpartij

"Aan de valpartij kon ik net ontsnappen. Op dat moment reden we als ploeg vrij goed georganiseerd. We waren met vier mee toen het brak. We hebben meteen onze verantwoordelijkheid genomen om voorop te blijven met die groep. Ik heb verschillende keren geprobeerd om met een andere renner de kloof op Lampaert en Terpstra te dichten. Jammer dat de plannen bij BMC niet duidelijk waren, want daar lag mogelijk de sleutel tot hergroepering. Deze vijfde plaats geeft me hoe dan ook voldoening. Er is vandaag echt gekoerst geweest en dat ligt mij beter dan een koers waarin er veel gespeculeerd wordt en die explosief is op het einde. Volgende week is het de Ronde van Vlaanderen en die wedstrijd moet me nog beter liggen. Ik ben er klaar voor."