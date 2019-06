Tiende valpartij al in zes jaar: Chris Froome en rechtblijven, niet het beste huwelijk JH

12 juni 2019

17u47 0 Wielrennen Einde Dauphiné voor Chris Froome vandaag: tijdens de verkenning van de tijdrit kwam de viervoudige Tourwinnaar ten val. In het dichtstbijzijnde ziekenhuis werd een dijbeenbreuk vastgesteld, daardoor kan de kopman van Team Ineos meteen een streep trekken door een deelname aan de Ronde van Frankrijk. De Brit is niet aan zijn proefstuk toe, hij stond nooit bekend als de beste stuurman en kuste wel al vaker het wegdek.

Als we de valpartijen van Chris Froome de voorbije jaren opnoemen, komen we aan een lange lijst: Drie schuivers in de Tour van 2014, twee in de Tour van 2016, één in de Vuelta van 2017, één in de Giro van 2018 en twee tuimelpertes in de Tour van 2018. Begin dit jaar kwam de viervoudige Tourwinnaar ook in de Ronde van Catalonië ten val en de beelden van een jonge Froome die tijdens het WK tijdrijden op een official knalt, zijn al meermaals de wereld rondgegaan.

De Tour van 2014 eindigde voor titelverdediger Froome vroeger dan gepland: de Brit viel twee keer in de vijfde rit, een uitgeregende kasseienrit, nadat hij de dag voordien ook al tegen het asfalt ging. Froome verliet de Tour als zevende in het klassement, later het jaar waagde hij zijn kans in de Vuelta, waarin hij tweede eindigde na Alberto Contador.

Twee jaar later leek Froome zijn reputatie van brokkenpiloot achter zich te laten door in de afdaling van de Col d’Aspet de andere favorieten uit het wiel te rijden, maar in diezelfde Ronde van Frankrijk kwam de Brit twee keer ten val. In de twaalfde rit trof de renner van, toen nog, Team Sky weinig schuld: hij knalde samen met Richie Porte en Bauke Mollema op een motard tijdens de beklimming van de Mont-Ventoux. Beelden van een lopende Froome staan bij iedereen in het geheugen gegrift. Goed een week later gaat de geletruidrager opnieuw tegen de grond. Deze keer is een witte streep op het natte wegdek de boosdoener. De derde eindzege van de Brit kwam echter niet in het gedrang.

Froome blijft 21 dagen recht in de Tour van 2017. Zijn vierde eindzege zet hem aan tot deelname aan de Vuelta anderhalve maand verder, de Vuelta die vooral bekendstaat om de ‘Salbutamol-zaak’. In deze Ronde van Spanje reed de Brit vanaf dag drie al in de rode leiderstrui, maar in de twaalfde rit was er toch even paniek: Froome kreeg af te rekenen met materiaalpech en moest in een afdaling terugkeren. Tot overmaat van ramp schoof hij tijdens zijn achtervolging onderuit in een bocht, zonder erg weliswaar. Froome staat in Madrid op het hoogste schavotje en wint na de Tour ook de Vuelta.

Vallen tijdens de verkenning van een tijdrit: het is Froome eerder ook al overkomen. Vorig jaar begon de Giro rampzalig voor de Brit: nog voor de Ronde van Italië gestart was, ging hij al een keer tegen de grond, tijdens de verkenning van de openingstijdrit dus. Opgeven moest Froome niet doen, maar mede geplaagd door zijn schaafwonden, moest hij wel twee weken zoeken naar zijn topvorm. Die kwam er uiteindelijk in de slotweek, toen hij met een lange solo de Giro naar zijn hand zette in de voorlaatste bergrit.

Froome and ITT recons is not a good love story. #Giro101 pic.twitter.com/GOU0Zv4657 La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

Met de Giro op zak trok Froome met veel vertrouwen richting de Tour. Daar ging het van bij de eerste etappe al fout: in de nerveuze finale sukkelde de Brit de graskant in. Een zachte landing, dat wel, maar zo kreeg hij meteen 51 seconden aan zijn broek. Ook de kasseienrit was voor Froome opnieuw boosdoener in de Tour van 2018: in rit negen schoven verschillende renners van Team Sky onderuit, daarbij ook de viervoudige Tourwinnaar. Greg Van Avermaet zag het vanop de eerste rij gebeuren en kon Froome en diens fiets nipt ontwijken. Tijdsverlies op de andere klassementsmannen leverde deze val echter niet op.

Ook dit jaar kuste Froome al eens het wegdek. In de tweede rit van de Ronde van Catalonië was het prijs voor de Brit. Ook de conditie was nog niet in orde op dit tijdstip van het jaar, dus liet hij lopen. Froome kwam uiteindelijk met een achterstand van 14 minuten binnen. De Ronde van Catalonië reed hij wel nog uit, maar dichter dan een 64ste plaats kwam Froome nooit.

Een deelname aan de komende Ronde van Frankrijk sloot ploegmanager Dave Brailsford al snel uit, een vijfde Tourzege voor Froome lijkt wel verdoemd. Froome was gekomen om de Dauphiné te winnen. Het was zijn laatste belangrijke test voor de start van de Tour over een kleine vier weken in Brussel. Met zijn smak van vandaag erbij, zit de Brit aan tien (noemenswaardige) valpartijen in zes jaar.