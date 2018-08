Tien jaar na dopingdegout ontwaakt Deutschland Tour uit diepe slaap Joeri De Knop

23 augustus 2018

08u52 0 Wielrennen 'Ein Neubeginn'. Een nieuwe start. De herrezen Ronde van Duitsland wacht een gigantische uitdaging: zijn volk opnieuw verzoenen met de koers. Een sport die het tien jaar geleden heeft uitgespuwd na de talrijke dopingschandalen.

18 juli 2007. In de Tour de France lekt het nieuws dat Patrik Sinkewitz bij een controle buiten competitie positief testte op testosteron. Voor de Duitse televisiezenders ARD en ZDF is de maat vol. Alle dopingschandalen spuugzat, leggen ze de live-verslaggeving stil en pakken ze hun koffers. Een jaar eerder had Operaçion Puerto, de Spaanse bloeddopingzaak rond dokter Fuentes, al de kop van troetelkind Ullrich gekost. Met 'der Jan' vielen ook de andere dominostenen: Dietz, Henn, Bölts, Aldag, Zabel.

