Tien jaar geleden won een Nederlander in Kuurne de koers van z'n leven bij een gevoelstemperatuur van min dertien: “Rijden, Bobbie!” Reconstructie van de guurste 28 februari uit de recente wielergeschiedenis DMM

28 februari 2020

06u35 0 Wielrennen Door de wind, door de regen. Het wordt afzien bij de beesten voor de renners die straks aan het klassieke voorjaar starten. Tien jaar geleden was het dat nog nét ietsje meer. Al krijgt Bobbie Traksel het vooral warm als hij terugdenkt aan die ene, waanzinnig gure dag in Kuurne.

Er zijn twee manieren om je als wielrenner de geschiedenisboeken in te fietsen. Of je wint bijzonder veel of je doet het één keer op zo’n manier dat de mensen het nooit vergeten. Vraag vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault naar de meest indrukwekkende prestatie uit z’n carrière en de kans is groot dat hij verwijst naar Luik-Bastenaken-Luik 1980. Want winnen in helse omstandigheden, dat is voor de eeuwigheid.

Dag op dag tien jaar geleden hadden drie coureurs dat gegeven op de Brugsesteenweg in Kuurne ook voor ogen. Het regende, het hagelde, het sneeuwde. 169 andere collega’s hadden de remmen al dichtgegooid. Van Boonen tot Van Avermaet, van Flecha tot Pozzato. Er was hoop en al nog 26 man in koers. Velen vonden het onzin om in zo'n weer te koersen en een hypotheek op de rest van hun voorjaar te leggen.

Het was geen weer om een hond door te jagen die 28ste februari - de beelden spreken voor zich. Stormen Ciara en Francis bestonden nog niet. Als we Wikipedia mogen geloven, was het cycloon Xynthia die in Kuurne-Brussel-Kuurne 2010 de rennerslijven geselde. Een Brit en twee Nederlanders weerstonden in de kop van de koers. Hij met de leukste naam zou het halen. Tien jaar na datum kan hij het zich nog tot in de puntjes herinneren.

Lees ook: Kuurne-Brussel-Kuurne retro: apocalyptische raid van de man die reed voor een ezeltje

(Lees verder onder de foto)

Rijden, Bobbie!

“De temperatuur lag rond het vriespunt, maar de snijdende wind en het opspattend vocht maakten het allemaal veel erger”, vertelt Bobbie Traksel over de dag waarop hij de mooiste overwinning uit z’n carrière boekte. “Ze hebben achteraf berekend dat de gevoelstemperatuur dertien graden onder nul moet zijn geweest. Het was écht koud, maar ik bleef toen letterlijk koersen om mezelf warm te houden.”

Het weer ten spijt werd er hard gekoerst in de richting van Brussel, weet de Nederlander nog. Op weg naar het keerpunt in Ninove zat de wind in de rug. De snelheid in het peloton zakte niet onder de 50 kilometer per uur. “Het ging best wel hard, maar ik was constant bezig met de weersomstandigheden. Ik bleef eten en drinken. Ik ging voortdurend op zoek naar manieren om de koude niet te laten overheersen .”

De intussen 38-jarige wielercommentator staaft het met een anekdote uit de wedstrijd. Traksel ging samen met nog enkele andere renners om droge handschoenen bij de volgwagen. Net op dat moment ging het door de wind op de kant. “‘Rijden, Bobbie!’, riep Hilaire Van der Schueren (zijn toenmalige ploegleider bij Vacansoleil-DCM). Maar ik besliste om toch eerst die handschoenen aan te trekken, daarna konden we wel weer zien.”

Je kon al veel afleiden uit de Omloop. Sommigen konden het zich door een goeie uitslag daar permitteren om het te laten lopen Bobbie Traksel

Korte broek

Het waren opvallende momentopnames die ervoor zorgden dat Traksel niet als een kaars uitdoofde, zoals vele anderen die dag. In die zin was de wedstrijd van de man uit Rucphen een aaneenschakeling van juiste keuzes. Koersen winnen in zware omstandigheden doe je in het hoofd. “Ja, het was vooral ook een mentale overwinning. Als je gaat geloven dat het te koud is, dan ben je op voorhand verloren.”

“Op 90 kilometer van de aankomst viel het stil. Je hoorde iedereen praten over het weer. Als je dan gaat luisteren, dan ga je die negativiteit overnemen. Ik dacht ‘als ik hier blijf zitten, dan ga ik het zelf ook allemaal geloven’. Toen ben ik weggereden”, vertelt Traksel een beetje laconiek. “Je kon al veel afleiden uit de Omloop. Sommigen konden het zich door een goeie uitslag daar permitteren om het te laten lopen.”

En dus reed Traksel naar voren. In z’n eentje. In een korte broek met een gevoelstemperatuur van min dertien graden dan nog wel. Ook dat was weer zo’n bewuste keuze die achteraf de enige juiste bleek te zijn. “Een lange broek of beenstukken nemen het water op en dat slaat sneller op de spieren. Ik wist dat je met een goeie massageolie de koude van het vrieswater langer op afstand kon houden”, gaat Traksel verder.

(Lees verder onder de foto)

Oortje uit

Er was ook een meevaller. Een 23-jarige Ian Stannard en Rik Flens - beiden ook in korte koersbroek - kwamen plots uit de achtergrond aansluiten. “Zonder hen had ik het niet gered, daar ben ik eerlijk in. Ik was er wel zeker van dat ik ze zou kloppen in de spurt. De wind kwam van rechts bij het ingaan van de plaatselijke ronde. Bij winst wou ik m’n armen niet in de lucht gooien uit vrees voor een val.”

Het toont hoe lucide Traksel bleef in helse condities. De Nederlander mocht van Hilaire Van der Schueren niet meer op kop rijden in de laatste ronde, maar hij sloeg dat bevel letterlijk in de wind. “Ik had de andere twee nodig om dichter bij de streep te komen. Elke kilometer was in dat opzicht een gewonnen kilometer. Dus ik deed mijn oortje uit, kwam enkele keren aan kop en deed m’n deel van het werk.”

“Natuurlijk heb ik ook een beetje geacteerd. Enkele jaren voordien had ik Nederlands kampioen moeten worden, maar ik liet toen te veel tonen dat ik misschien wel de sterkste man in de koers was. Toen Stannard het in Kuurne probeerde, flitste dat door mijn hoofd. Ik bleef zitten. Ik zal het nooit weten, maar ik ben er bijna zeker van dat er toen in de volgwagens werd gezegd aan Stannard en Flens dat ik dood zat.”

Ik heb die dag geleerd dat je van die zo'n weersomstandigheden ook gebruik kan maken. In het huidige peloton kom je dan vanzelf bij Noord-Europese renners uit als Kristoff en Valgren. Ik denk ook aan Dillier. Bobbie Traksel.

Nesten

In de laatste rechte lijn op de Brugsesteenweg bleek het tegenovergestelde waar. Traksel was de enige van de drie koplopers die nog uit het zadel kon om op de trappers te lopen. Het werd zelfs geen sprint van stervende zwanen meer. Stannard en Flens zaten aan het eind van hun krachten, dat terwijl Traksel het ondanks zijn gedachten van een ronde eerder aandurfde om z'n armen alsnog in de lucht te gooien.

“Het was uiteraard een speciaal moment. Ik heb altijd iets gehad met Kuurne. Ik reed er mijn eerste profkoers en won er de grootste wedstrijd uit mijn carrière”, vertelt Traksel tien jaar later. “Nesten, de bekende karikaturist uit die streek, heeft zelfs een prent getekend voor het huwelijk van mij en m’n vrouw. De pluchen ezel die elke winnaar krijgt, heeft een mooie plaats in ons huis. Als ik kan, dan kom ik er nog.”

(Lees verder onder de foto)

Geschiedenis

Dat mag Traksel vandaag overigens doen. Tien jaar na datum gaat hij in de Sint-Pieterszaal in Kuurne nog eens zijn verhaal doen over de wedstrijd waar hij voor altijd mee zal geassocieerd worden. Als commentator bij Eurosport zal hij de nieuwe editie van ‘zijn’ koers ook vanop de eerste rij meemaken. Traksel ging de vernieuwe omloop de voorbije dagen uitvoerig verkennen met de wagen.

Ook dit jaar belooft het een tocht tegen de elementen te worden. De meest recente voorspellingen spreken van windstoten tot 80 kilometer per uur. Vergelijkbaar dus met de situatie tien jaar geleden. “Ik heb die dag geleerd dat je van die zo'n weersomstandigheden ook gebruik kan maken. In het huidige peloton kom je dan vanzelf bij Noord-Europese renners uit als Kristoff en Valgren. Ik denk ook aan Dillier.”

“Soms willen ze een koers te snel afgelasten. Ik ben dan wel lid van de vakbondsvereniging voor beroepsrenners in Nederland, ik weet uit ervaring dat zo’n wedstijd de waarde van een zege veel groter maakt. Ach, maandag is het écht geschiedenis. Aan het begin van elke koers tonen ze een overzicht met de laatste tien winnaars. Ik sta er zondag voor het laatst op in Kuurne. Ik ga er nog één keer heel hard van genieten.”