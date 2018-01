Tien dagen in coma en ontsnapt aan de dood, maar 20-jarige renner staat er weer: "Als ook maar een ding anders was gelopen, leefde ik vandaag niet meer" Mike De Beck

Girdelstone geniet nu vooral van het leven nadag hij de dood in de ogen keek. Wielrennen Twintig jaar jong is Keagan Girdlestone en toch heeft de Zuid-Afrikaanse snaak al heel wat watertjes doorzwommen. Op 5 juni 2016 vloog de renner tijdens een koers in Italië door de ruit van een ploegwagen en belandde hij tien dagen in een coma, maar vandaag is de man strijdvaardiger dan ooit. "Als je in jezelf gelooft en hard werkt, dan kan je alles bereiken wat je wil."

De renner van Dimension Data for Qhubeka ging door een ware hel. Na zijn valpartij verloor Girdlestone bijna vier liter bloed, belandde hij tien dagen in een coma en lag hij drie weken lang op intensive care. Anderhalf jaar later zit Girdlestone weer op de fiets. Opnieuw aan de slag om zijn passie te beoefenen. "Ik ben honderd procent, het is een mirakel", vertelde de knaap aan de Gazzetta dello Sport. "Ik denk dat die dag alles perfect verliep, gezien de situatie. Als ook maar een ding anders was gelopen, dan zou ik vandaag niet meer leven."

"Ik ben een opportunist"

Door zijn ervaringen ziet Girdlestone het leven dus door een roze bril. Zeker nu hij terug op zijn tweewieler kan kruipen. "Ik verkeer in de beste vorm sinds dat accident. Ik ben een opportunist: als er een kans is om een resultaat te rijden en de benen zijn goed, zal ik het proberen." De Zuid-Afrikaan alludeert op de New Zealand Cycle Classic, een rittenkoers van vijf dagen waar hij aan deelneemt.

Toch blikt Girdlestone nog even terug naar die dramatische dag. "Van de crash herinner ik me alleen het gevoel van een hete vloeistof, bloed dat over mijn nek stroomde en een toeschouwer die 'rustig, rustig' riep. Op intensive care herinner ik me een immense pijn, maar ook dat ik tegen mijn ouders zei: 'Ik zal terugkeren op de fiets!'."

Steun van Froome en Boasson Hagen

Bekende renners als Chris Froome staken de knaap een hart onder de riem. Ploegmaat Edvald Boasson Hagen droeg zelfs zijn zege in de Dauphiné aan de Zuid-Afrikaan op. De nare valpartij, maar vooral de weg terug tijdens zijn revalidatie heeft Girdlestone wel een levensles geleerd. "Het heeft me geleerd dat als je in jezelf gelooft, je hard werkt en je niet laat beïnvloeden door de meningen van anderen, je alles kan bereiken wat je wil. Ik hoop dat mijn verhaal hoop kan geven aan mensen. Ik had veel idolen in de fietswereld die uiteindelijk oplichters bleken te zijn. Het is vernederend. Dus ik hoop dat er een verandering komt in onze sport dat ik altijd al wou zien: het menselijk lichaam en de geest zijn in staat om ongelooflijke dingen te bereiken."