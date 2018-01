Thuisrijder Caleb Ewan wint tweede etappe in Tour Down Under Redactie

Bron: Belga 0 Photo News Wielrennen De jonge Australiër Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) heeft de tweede etappe van de Tour Down Under, de eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar, gewonnen. Ewan bleef na 148,6 km tussen Unley en Stirling, zijn Zuid-Afrikaanse ploegmakker Daryl Impey voor. De Australiër Jay McCarthy (BORA-hansgrohe) en wereldkampioen Peter Sagan (BORA-hansgrohe) vervolledigden de top vier. Dries Devenyns (Quick-Step Floors) was de eerste Belg op de 21ste plaats.

Na een tweede plaats gisteren in de eerste etappe was het ditmaal raak voor de 23-jarige Ewan. De Australiër neemt meteen ook de leiderstrui over. In het algemeen klassement wordt hij op tien seconden gevolgd door Impey. Sagan en McCarthy volgen beiden op twaalf seconden. Voor Ewan is het al de zevende etappezege in de Tour Down Under. Vorig jaar won hij in eigen land liefst vier ritten.

Normaal gezien stond morgen een etappe van 146,5 kilometer op het programma, maar door de extreme temperaturen - het kwik klimt boven de 40 graden Celsius - werd vlak na de rit van vandaag beslist om het parcours van morgen in te korten. De twee laatste plaatselijke rondes worden geschrapt, waardoor de etappe 26 kilometer korter wordt. De renners rijden van Glenelg naar Victor Harbor.

"De veiligheid en het welzijn van de renners, toeschouwers en iedereen die bij deze race betrokken is, is altijd onze eerste zorg", verklaart directeur Mike Turtur.

