Thomas pakt eindzege na lekke band en speldenprikjes Bardet, Yates wint slotrit met late jump DMM

10 juni 2018

13u45 1 Wielrennen Geraint Thomas heeft één jaar na Jakob Fuglsang het Criterium du Dauphiné gewonnen. De Welshman van Sky overleefde in de slotrit een lekke band en enkele speldenprikjes van Romain Bardet. De overwinning in een bergachtige slotrit was voor Adam Yates.

Een kleine boulevard. Althans zo zou je de voorsprong van Geraint Thomas bij aanvang van de slotrit in de Dauphiné kunnen omschrijven. De Welshman had bij vertrek in Moûtiers meer dan een minuut op zijn dichtste belagers. Ondanks een nieuwe rist beklimmingen zou er in de strijd voor eindwinst dus niet al te veel meer gebeuren.

Of toch? Na driekwart etappe was het zowaar de adem inhouden bij Team Sky. De gele trui stond in de afdaling van de Col des Saisies aan de kant te zwaaien om een nieuw achterwiel. Moscon offerde zich op, terwijl AG2R in het peloton vol doortrok om Thomas wat extra zweet aan te smeren in de achtervolging.

In een ploegentijdrit ‘light’ trok Sky vervolgens aan het langste eind. De Britten sleurden Thomas opnieuw bij de grote groep. Orde op zaken, al was dat niet meteen aan Oliver Naesen besteed. De Belgische kampioen bleef in dienst van Bardet doorbrommeren om de achterstand op zes ontsnapte renners onder controle te houden – en wellicht ook om zijn vorm in de aanloop naar het nakende BK aan te scherpen.

Het was de voorbode van meer, want aan de voet van de Côte des Amerands, de voorlaatste helling uit de wedstrijd, dropte Bardet zijn bommetje. Thomas beantwoordde de uitval op eigen tempo. De boulevard voorsprong in het algemene klassement bleef behouden.

Zo ook op de slotklim naar Saint-Gervais-les-Bains. Thomas beperkte zich na een aantal nieuwe speldenprikjes van Bardet tot volgen, terwijl Navarro vooraan zijn krachten het best verdeelde. De Spanjaard van Cofidis leek op weg naar de dagzege, tot Yates met een stevig eindschot nog kwam opzetten.

Navarro parkeerde in de laatste tientallen meters volledig en zag zo Yates nog voorbij stuiven op weg naar ritwinst. Jammer voor de voormalige knecht van Alberto Contador, feest voor Yates. De tweelingbroer van Simon Yates stelde met zijn overwinning ook zijn tweede plaats in het algemene klassement veilig. In de schaduw van eindwinnaar Thomas wel te verstaan.