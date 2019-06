Thomas na uitvallen van Froome: “We staan nog altijd sterk” Joeri De Knop in Zwitserland

14 juni 2019

21u44

Bron: Eigen berichtgeving 0

“Een tegenslag”, noemde Tourwinnaar Geraint Thomas het uitvallen van Chris Froome vanavond op de teamvoorstelling van de Ronde van Zwitserland in Langnau-im-Emmental. “Chris ging hard neer. Maar hey, het kon ook erger. Hij is in goeie handen nu, wordt goed verzorgd. Hopelijk zit hij snel weer op de fiets. Of ik hem al gehoord heb? Neen. Ik stuurde hem een sms. Maar kreeg nog niets terug. (grijnst) Wellicht zijn er honderden anderen in dat geval.”

Dat het zijn impact heeft op de slagkracht van het team, daar was Thomas het over eens. “Logisch, als je één van de beste groteronderenners ooit verliest. Maar we staan nog steeds sterk. Er resten ons voldoende andere opties. Positief denken is de boodschap. De eindzege blijft het doel.” Het koningstrio wordt een koningsduo. Thomas (33) lijkt verlost van een ‘vervelende’ schaduw, maar krijgt nu intern af te rekenen met het elf jaar jongere supertalent Egan Arley Bernal, in maart al winnaar van Parijs-Nice en op zijn minst één rang opschuivend in de hiërarchie. Hoe de twee zich tot elkaar verhouden moet de komende negen dagen al duidelijk worden. Thomas werd in 2015 nog tweede in Zwitserland, op vijf seconden van Spilak. “Of ik deze ronde kan winnen? Yeah, why not. Al is het even afwachten hoe de benen reageren na een stevig trainingsblok. Ik voel me goed, maar koerste niet meer sinds de Ronde van Romandië.”

Andere blikvangers op dit klimfestival (totaal: 19.000 hoogtemeters) zijn, naast ex-eindwinnaars Spilak en Costa, onder meer Mas, Soler, Frank, Latour, Kelderman, Viviani, Matthews en Sagan, recordhouder met zestien etappezeges. Het kleine Belgenclubje wordt aangevoerd door Van Avermaet, Benoot, Stuyven, Vanmarcke en nationaal kampioen Lampaert.