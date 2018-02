Thomas houdt ontredderde Campenaerts van knappe tijdritzege in Algarve XC

16 februari 2018

18u06 7 Wielrennen Geraint Thomas heeft de heuvelachtige tijdrit van de Ronde van de Algarve gewonnen. De 31-jarige Brit van Team Sky was over 20,3 kilometer elf seconden sneller dan onze landgenoot Victor Campenaerts. Door de zege verstevigt Thomas uiteraard ook z'n leiderstrui.

Europees kampioen tegen de klok Victor Campenaerts had vooraf de tijdrit met start en aankomst in Lagoa met stip aangeduid. “Ik ga voor winst”, klonk het resoluut. Uiteindelijk legde de Lotto-Soudal-renner het traject af in 24’20”. Toptijd. Toen al dé kandidaat voor de dagzege, zeker aangezien concurrent Ryan Mullen met een lekke band kampte en tijdritspecialist Stefan Küng z’n tanden stuk beet op de chrono van Campenaerts.

Spanning alom toen Tony Martin van het startpodium rolde. ‘Der Panzerwagen’ zette meteen de toon bij het eerste tussenpunt en dook vijf tellen onder de tijd van Campenaerts. Maar die laatste reed een ijzersterk tweede deel. Cruciaal, want Martin moest z'n snelle start in de slotfase bekopen. Uiteindelijk finishte de Duitser liefst zestien seconden boven de tijd van de Antwerpenaar.

Daarnaast was Nelson Oliveira uitstekend onderweg, maar ook hij slaagde er niet in om Campenaerts van de hot seat te dringen. Wie dan wel? Michal Kwiatkowski of Geraint Thomas? Beide Sky-renners vertrokken alvast als een komeet, en zetten de tegenstand bij het eerste tussenpunt op ruime achterstand. Uiteindelijk wist enkel leider Thomas z'n versnelling tot de finish door te trekken. Zonde voor Campenaerts. De laatste vertrekker ging als enige onder de tijd van de Belg. Kwiatkowski viel nog terug tot de vierde plek.

Campenaerts: "Geen schande om van Thomas te verliezen"

“Ik had mijn zinnen gezet op de ritzege. De tijdrit is prima verlopen, maar Geraint Thomas was vandaag gewoon de sterkste. Ik ben op mijn waarde geklopt en daar kan ik vrede mee nemen", aldus Campenaerts in een persbericht van Lotto-Soudal. "Ik heb onderweg niets laten liggen. Indelen is mijn sterke punt bij het tijdrijden en daarin slaagde ik ook vandaag. Het is geen schande om van Thomas te verliezen.”

“Mijn prestatie is alvast veelbelovend voor de komende weken en maanden. Ik heb in de beste omstandigheden naar deze tijdrit kunnen toeleven en de ploeg heeft me maximaal ondersteund", gaat onze landgenoot verder. "Ik wil mijn nieuwe ploeg graag een zege schenken. Ik rijd nog niet op mijn allerhoogste niveau dat ik graag in de Giro wil bereiken, maar ben heel tevreden over mijn huidige vorm. Mijn volgende afspraak is de individuele tijdrit in Tirreno-Adriatico, daar ga ik opnieuw voor de overwinning. Het is mijn doel om dit jaar een WorldTour-tijdrit te winnen. Ik heb in dat geval een superdag nodig en alles moet op zijn plaats vallen om te kunnen winnen.”

