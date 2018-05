Thomas Dekker na ophefmakend boek terug in het wielrennen: "Gelukkig niet afgegleden zoals Vandenbroucke" Marc Ghyselinck in Italië

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Drie jaar na zijn aanval op het werelduurrecord, zeventien kilo zwaarder en anderhalf jaar na de publicatie van zijn boek, 'Mijn Gevecht', is Thomas Dekker (33) terug in de koers. Hij volgt de Giro voor het Algemeen Dagblad. Nochtans leek hij in het boek definitief te hebben afgerekend met een milieu en verleden waarin het dopinggebruik zo ongebreideld was, dat je er haast depressief van wordt.

Ik dacht: 'Mijn Gevecht' is jouw definitieve afscheid van het wielrennen.

"En toch ben ik de koers altijd blijven volgen. Mijn vriendin woont in Los Angeles, we zijn heel vaak aan het reizen. Het maakt niet uit waar ik wakker word, ik kijk altijd naar de uitslagen."

Tijdens de Ronde van Vlaanderen stuurde je nog een tweet vanop een trein in Kyoto. Dat was wel stoer.

"Ja, ik heb Terpstra zien winnen (lacht). Nu ben ik hier voor het Algemeen Dagblad. We doen een videoprogramma, 'In Het Wiel'. Ik doe dit met Hidde van Warmerdam, die mij al kent van voor ik positief heb getest. Hij heeft me gevraagd om dit te doen. Het eerste plan was dat ik alleen de eerste en de laatste week zou doen. Maar uiteindelijk is het een hele Giro geworden. Het is ook wel weer spannend. Want hoe zouden de renners reageren?"

