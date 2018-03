Thomas De Gendt zit plots in ontsnapping... omdat peloton verkeerd rijdt GVS

09 maart 2018

17u46

Bron: Belga 17 Wielrennen Thomas De Gendt (Lotto Soudal) schoof tot zijn grote verbazing mee in de ontsnapping in de zesde rit van Parijs-Nice. "Ik reed achteraan het peloton", deed hij na afloop zijn verhaal, "opeens ging iedereen de verkeerde kant uit. Na zo'n 50 meter wist ik dat we fout reden, draaide ik me om met nog enkele andere renners en opeens zaten we bij de vroege vlucht."

"Er was al een groep weg met mijn ploegmaat Lars Bak", aldus De Gendt, "dus was het nergens voor nodig dat ik ook mijn kans zou gaan. Ik reed rustig achteraan het peloton met Arnaud Démare, Bert Van Lerberghe, Alexander Kristoff en nog wat anderen, maar opeens reden ze voor ons de verkeerde kant uit aan een splitsing. Het was een smal baantje, er stond geen seingever, de pijl hing half naar links, en het eerste deel van het peloton ging gewoon verder op de baan naar rechts en dacht dat ze goed zaten."

Stoorzender

"Er werd wat geroepen en wij hadden snel door dat we verkeerd zaten", vervolgde De Gendt. "Het was Bert (Van Lerberghe) die ons als eerste zei: 'dit klopt niet', dus draaiden we ons na zo'n 50 meter om, lachten eens naar elkaar: 'rijden we door of niet? en dan zijn we gewoon beginnen koersen en voor ik het wist waren we weg. Dit is de eerste keer in mijn carrière dat me dit overkomt. Het was niet gepland en helemaal niet de bedoeling, maar toen we daar dan zaten, hebben we goed samengewerkt. Het duurt wel een tijdje vooraleer een peloton zich volledig keert, dus we hadden snel een bonus en dat was toch een gelukje. Al kregen we daarna nooit veel voorsprong van het peloton."

Want Dylan Teuns, slechts op 1 minuut in het klassement, was de stoorzender van de dag. "De andere renners kwamen bij mij om Dylan aan te sporen zich uit te laten zakken. Ik was een Belg was hun repliek, vraag het aan hem. Normaal doe ik dat niet, want ik heb het zelf eens meegemaakt dat aan mij die vraag werd gesteld: 'laat je terugzakken'. Ik vind dat stom, maar ze bleven aandringen, dus ik heb het hem dan gevraagd. Hij wilde eerst nog wat bonificatieseconden grijpen, maar ook daarna wilde hij niet meteen van afhaken weten. Uiteindelijk toen iedereen tegen hem inging, is hij toch op een gegeven moment gestopt om te plassen en waren we nog met twaalf. Toen kregen we wat meer ruimte, al wisten we dat het moeilijk zou worden om voorop te blijven."