Thomas De Gendt verlengt contract met twee jaar bij Lotto-Soudal: “Waarom zou ik weggaan?” XC

21 juli 2020

09u11 6 Wielrennen Thomas De Gendt (33) heeft zijn contract bij Lotto-Soudal met twee jaar verlengd. “De ploeg geeft me de vrijheid die ik nodig heb.”

Een Belgische contractverlenging op onze nationale feestdag. Thomas De Gendt blijft twee jaar langer aan boord bij Lotto-Soudal. “Eigenlijk was het een evidente keuze. Eerlijk, nooit heb ik getwijfeld om elders te gaan. Ik voel me hier goed. Waarom zou ik weggaan?”, aldus De Gendt op de teamwebsite.

“Ik ken dit huis inmiddels al zes jaar. Waarom zou ik verkassen? Lotto-Soudal kent me en geeft me de vrijheid, die ik nodig heb, de vrijheid die andere teams me allicht niet kunnen geven. Samen wonnen we al zo vaak. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren nog meer zullen winnen. Samen dus.”

De Gendt behaalde ritzeges in de drie grote wielerrondes en zal zich blijven focussen op overwinningen in rittenkoersen. “Voor de klassiekers hebben we Philippe Gilbert, Tim Wellens en John Degenkolb. Ik zal ze daar helpen, waar ik kan. Mijn persoonlijke droom blijft wel een rit gewonnen te hebben in alle tien grootste rittenkoersen. Ik won al in Catalonië, Zwitserland, Romandië, Parijs-Nice en Dauphiné. Ik mis enkel nog Tirreno en Baskenland. Dat zit er niet in voor 2020, maar ik heb nog enkele jaren voor me, met steun van Lotto-Soudal.”

Versterkingen op komst

“Ik ben gelukkig te zien dat Thomas zich hier thuis voelt”, vertelde John Lelangue, General Manager van Lotto-Soudal. “Thomas wint en laat winnen. Deze contractverlenging is goed voor de stabiliteit en de continuïteit van de ploeg. Thomas begrijpt dat we een visie hebben. Alleen al voor zijn palmares en zijn loyauteit hebben we hem nodig. Het is fijn te zien dat dat gevoel wederzijds is. De toekomst ziet er goed uit. Overigens, meer versterkingen voor de ploeg kondigen we eerstdaags aan.”

Smiling @DeGendtThomas on Belgian National Day. 🇧🇪Renews his contract for two years with Lotto Soudal. https://t.co/kJeaxtYWet 📸 @facepeeters pic.twitter.com/y8TcI8eMOA Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link