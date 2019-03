Thomas De Gendt stelt bergtrui veilig in pittige slotrit Parijs-Nice GVS

17 maart 2019

Thomas De Gendt heeft zijn bollentrui in Parijs-Nice beet. Onze landgenoot van Lotto-Soudal ving de slotetappe van de Franse rittenkoers aan met 21 punten voorsprong op eerste achtervolger Alessandro De Marchi en klaarde snel de klus.

De Gendt vatte in de pittige onderneming in en rond Nice dan ook meteen de koe bij de horens. Hij trok na de start meteen in het offensief en rondde als eerste de Côte de Levens - goed voor zeven punten. Nadien nestelde hij zich in een ruime kopgroep en kwam hij op de Cote de Chateauneuf als tweede boven, waardoor hij nog eens vijf stuks aan zijn puntentotaal toevoegde. Omdat enkele medevluchters alle punten op de Col de Calaïson - de derde helling - in de wacht sleepten, werd de kloof mathematisch onoverbrugbaar. Mission accomplished. De Gendt is bergkoning.

Wie de slotetappe naar zich toetrok én of Egan Bernal zijn leiderstrui met succes verdedigde, leest u omstreeks 17u in een uitgebreid verslag op HLN.be!