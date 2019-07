Thomas De Gendt: “Ik zie drie à vier kansen om te winnen uit een ontsnapping in de Tour” DMM

02 juli 2019

17u26

Bron: VTM 0 Wielrennen Thomas De Gendt is vertrokken naar de Tour. Onze landgenoot deed dat vandaag met de fiets vanuit Semmerzake. Net voor zijn vertrek liet hij nog één keer in z'n kaarten kijken.

1084 dagen, zo lang is het geleden dat een Belg nog eens kon vieren in de Tour. In de Tour van 2016 was De Gendt de beste in de rit met aankomst op de Mont Ventoux. Door de wind lag de streep niet op de top, maar wel bij Chalet Reynard. Het blijft een belangrijke overwinning voor De Gendt. De Mont Ventoux is voor iedere Belg belangrijk. Als toerist en als profrenner wil je er gewoon eens oprijden. Daar finishen is speciaal en om er dan te kunnen winnen - ook al was het maar tot halverwege - dat was behoorlijk speciaal. Voor mij is het de tweede grootste overwinning uit mijn carrière na mijn ritwinst in de Giro op de Stelvio.”

“Een rit winnen met de ploeg is de ambitie. Ik werk de eerste etappes voor Caleb Ewan. Vanaf de Vogezen komen er kansen voor aanvallers. Vanaf dan mag ik mijn eigen kans gaan. Ik heb het rittenschema nog niet zo hard bekeken, maar normaal zijn er 3 à 4 echte kansen om te winnen uit een ontsnapping. Het zijn de typische overgangsritten, maar met wat geluk komen er nog twee of drie bij. De vorm zal de dag zal daarover beslissen. Het is eerst zaak om mee te zijn in een ontsnapping, in de tweede plaats heb je goeie benen nodig om te winnen. Ik heb het hele jaar voor de Tour getraind, dus het is mijn hoogste doel. Ik ga er alles voor geven”, aldus De Gendt.

Volg de komende weken al het nieuws over de Ronde van Frankrijk op de voet via het HLN Tourcenter!