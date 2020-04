Thomas De Gendt: "Ik geloof nog steeds dat Parijs-Nice laatste koers van 2020 was” PDD/GVS

14 april 2020

17u22 4

Wielrennen Thomas De Gendt (33) blijft het gevoel hebben dat er in 2020 geen meter meer wordt gekoerst. Dat idee had hij in Parijs-Nice, en heeft hij nog steeds na de Tour-uitstel. "Ik kan me niet voorstellen dat het coronavirus ineens weg zal zijn", vertelt hij in een Skype-gesprek met VTM NIEUWS. Mocht het tóch lukken, wil hij graag - volgens het scenario van de Spaanse media - de Tour in augustus en de Giro in oktober rijden.

Op 10 maart, daags voor de tijdrit in Parijs-Nice, zag Thomas De Gendt het al somber in: “Ik houd er rekening mee dat dit de laatste koersdagen van het jaar zijn”, vertelde hij toen aan onze redactie. Eén maand later zit de wereld in een coronacrisis, de 33-jarige renner van Lotto-Soudal heeft nog steeds hetzelfde gevoel. “Ik kan me niet voorstellen dat het virus ineens weg zal zijn en alles weer z’n eigen gang kan gaan. Sport zal één van de laatste zaken zijn dat opnieuw zal toegelaten worden. Dus ja, ik geloof er nog steeds in dat Parijs-Nice de laatste koers van 2020 was.”

“Uitstel van de Tour was geen verrassing, maar het blijft jammer”

Dat ASO vandaag, na de beslissing van de Franse president Emmanuel Macron om tot midden juli geen sportmanifestaties met publiek toe te laten, communiceerde dat de start van de Tour uitgesteld wordt, versterkt uiteraard die gedachte. “Een verrassing was het niet, maar het blijft natuurlijk jammer. Nu wordt ons mikpunt weer met een maand verlengd. Of het een terecht beslissing is? Dat ligt enkel in de handen van de regering van dat land. We moeten ons daarnaar schikken.”



“Tour in augustus en Giro in oktober zou goede combinatie zijn voor mij”

De organisatoren moeten nu op zoek naar een nieuwe datum. In Spaanse media weerklinkt een Tour in augustus, een Vuelta in september en de Giro in oktober. En telkens de volle drie weken. “Het blijven verhalen, maar dat zou een mooi compromis zijn voor de drie rondes”, stelt De Gendt. “De monumenten kunnen dan daartussen georganiseerd worden. Zowel de Tour als de Vuelta als de Giro rijden is onmogelijk. De Tour en Giro zouden wel een goede combinatie zijn.”



“Tragere Tour en onevenwicht tussen renners naargelang waar ze wonen”

De Gendt denkt wel dat we een andere Tour zullen krijgen - als die al doorgaat. “Er zijn geen voorbereidingswedstrijden. De Tour zal trager gereden worden. Niet iedereen zal ook een hoogtestage meegemaakt hebben. Zo zal er wat onevenwicht zijn tussen de renners naargelang waar ze wonen. Maar iedereen zal wel fris zijn.”



“Niet veel zin om zes uur aan één stuk buiten te fietsen”

Zelf zien zijn dagen er niet echt anders uit. “Er is bijna geen verschil met een gewone werkweek. Ik ben thuis en train, er zijn alleen geen wedstrijden. Met duurtrainingen heb ik het wel moeilijk. Ik heb niet veel zin om zes uur buiten te trainen, want er is geen doel om voor te fietsen. Ik rij vaak eerst op de rollen, en in de namiddag ga ik nog 2 à 3 uur buiten fietsen. Zo wordt mijn dag in twee gebroken.”



