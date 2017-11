Thomas De Gendt als kind gepest: “Ze lachten me uit omdat ik mijn benen schoor” XC

Thomas De Gendt heeft een geweldig seizoen achter de rug. 'De Schorpioen van Semmerzake' reed een dijk van een Tour de France en pikte in de Vuelta een ritzege mee, waardoor hij er als 14de Belg in slaagde om in de drie grote rondes een rit te winnen. Een aangename periode voor onze landgenoot, maar als kind had hij het heel wat moeilijker.

“Ik stond vroeger niet mee te roken aan de schoolpoort. Dat vonden de anderen raar. Je wordt dan gepest, je wordt uitgesloten. Dat is niet leuk”, luidt het bij Thomas De Gendt in een interview van De Zondag. “Die kinderen kenden niets van koers. Een coureur scheert zijn benen. Tien man kwam rond mij staan om mij uit te lachen. Kinderen kunnen hard zijn voor elkaar. Eens op de wielerschool was dat voorbij. Daar voelde ik mij thuis."

"Of die lastige periode mij nog steeds achtervolgt? Dat denk ik niet. Je hoort soms verhalen dat gepeste kinderen met zelfmoordgedachten rondlopen. Dat is nooit bij mij opgekomen", aldus De Gendt. "Ik heb gevochten voor mijn dromen, en ik heb bereikt wat ik wilde. Dat voelt goed. Ik hoop wel dat die gasten nu eens peinzen: ‘Toeme.’ Wat ik wel soms denk: stel dat dat ook mijn kinderen overkomt. Ik zou harder reageren.”

Gelukkig was de periode in de wielerschool heel wat aangenamer voor de jonge De Gendt. “Ik ben er snel volwassen geworden. Je kan niet anders. Je moet discipline aan de dag leggen, je moet rondkomen met het weinige geld dat je mee krijgt. Maar dat was vooral ook een leuke tijd. We zaten daar met een groep vrienden.”

Gamer

Thomas De Gendt had het in De Zondag ook over zijn bezigheid tijdens het tussenseizoen. “Wat ik nu doe? Gamen! Ik ben redelijk fanatiek”, aldus de Oost-Vlaming. “Eens ik mij verlies in een spel, kan ik een hele dag doorgaan. Dat is al zo van toen ik kind was. Mijn vrouw is niet altijd even happy. Maar ze weet dat ik dit nodig heb om mij even af te sluiten.” Vrouw niet vrolijk, maar de kinderen wel. “Timo vindt racespelletjes fantastisch. Hij gaat graag mee naar boven. (lacht) Als renner mis je veel van de opvoeding. Ik heb de twee babyborrels gemist, net als de doop van Amber. Je probeert dat goed te maken door veel te Skypen. Maar je weet vooral dat dat niet voor de rest van je leven is.”

8 september 2017. De Gendt vloert zijn medevluchters in de 19de etappe van de Vuelta. Zo werd hij de 14de Belg die erin slaagde om in de drie grote rondes een rit te winnen. Wat staat er dan nog op zijn verlanglijstje? “Ik heb alles afgevinkt. Ik heb ritten gewonnen in Giro, Tour en Vuelta. Of neen. De bergtrui in de Tour”, klinkt het bij de Lotto-Soudal-renner. “Al wordt dat heel moeilijk. Ik was derde dit jaar en tweede vorig jaar. Alles moet meezitten. Luik-Bastenaken-Luik is niet realistisch. Dat kent een verloop zoals een sprintetappe waarbij alles gesloten blijft tot de ultieme slotfase.”

