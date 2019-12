Thibau Nys scoort 4 op 4 en is nu al zeker van eindzege in Wereldbeker Redactie

22 december 2019

Thibau Nys (17) heeft zich gekroond tot eindwinnaar in de Wereldbeker veldrijden. De zoon van tweevoudig wereldkampioen Sven Nys won na Bern, Tabor en Koksijde ook de cross in Namen en is in de stand met nog drie manches te gaan al niet meer in te halen. Nys heeft met 240 stuks het maximaal van de punten. Dat zijn er 92 meer dan de Zwitser Dario Lillo - die op driekwart minuut vandaag tweede werd - en 100 meer dan Lennert Belmans - vandaag vierde. 12 zeges in 15 wedstrijden, Europees kampioen en nu ook de eindwinnaar van de Wereldbeker. De jongen wordt man.

