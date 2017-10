Theuns heeft revanche beet en wint slotrit Ronde van Turkije: "Geen mooiere manier om afscheid te nemen van Trek-Segafredo" XC

14u14 26 TDW Wielrennen Edward Theuns heeft de laatste etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. Onze landgenoot profiteerde van een valpartij van man in vorm Sam Bennett om eenvoudig naar de zege te spurten. Matteo Pelucchi en Francesco Gavazzi werden respectievelijk tweede en derde. De leiderstrui van Diego Ulissi kwam niet meer in gevaar.

De slotrit, met start en aankomst in Istanboel, is traditioneel een feest voor de sprinters in de Ronde van Turkije. Dat belette niet dat vier jongens probeerden om alsnog wat publiciteit mee te graaien door mee te schuiven in een vroege vlucht: onze landgenoot Thomas Deruette (WB Veranclassic Aqua Protect), Muhammet Atalay (nationale selectie), Patryk Stosz (CCC Sprandi Polkowice) en Paolo Simion (Bardiani-CSF). Het peloton gunde hen niet veel bonus en BORA-hansgrohe, UAE Team Emirates en Trek-Segafredo controleerden de ontsnapping. De timing van de sprintersploegen was perfect, op drie kilometer van het eind werden ze bij lurven gevat.



In een nerveuze slotfase, met een kleine helling en Turkse kasseitjes, ontsierde een valpartij de sprintvoorbereiding. Het peloton lag uit elkaar op 2 km van de finish, al zaten de sprinters en leider Ulissi wel mee voorop. Het was Theuns die zijn kans rook op het stuk vals plat op het eind en er versnelde. Hij kreeg Pelucchi en Bennett, al vier keer winnaar in de Turkse rittenkoers mee, twee ploegmaten. Pelucchi mende de sprint aan, met Bennett in zijn wiel, maar in de laatste bocht gleed de Ier onderuit. Theuns bleef nog net overeind en wist Pelucchi met gemak te remonteren. Zo snelde hij naar zijn tweede zege van het seizoen na eerder winst in de vierde etappe van de BinckBank Tour.



De eindwinst gaat naar Diego Ulissi die twaalf seconden voorsprong telt op Jesper Hansen en 24 op Fausto Masnada. Theuns, ook nog twee keer tweede, één keer derde en één keer vierde in de sprint, eindigt als tiende in het klassement op 1:15 van de Italiaanse eindwinnaar.

#TUR2017 Edward Theuns se lleva la victoria de en la última etapa del Tour of Turkey. Sam Bennett se fue al suelo en la última curva. pic.twitter.com/0n1vyfp5iO Alpe d'Huez B&T(@ Alpe__dHuez) link

Theuns: "Moet echt mijn ploeg bedanken"

Theuns maakte zelf het verschil op zo'n 1500 meter van het eind op een stuk vals plat. "Nochtans had ik verwacht dat het iets zwaarder zou zijn", klonk het bij de Gentenaar. "Ook Bennett en Pelucchi maakten de sprong. Het was mooi van Bennett dat hij ook meedraaide op het eind. In die laatste bocht ging hij mij voorbij en ik voelde dat hij echt iets te snel ging. Hij viel vlak voor mij en ik moest mijn remmen volledig dichtslaan om niet zelf te vallen en mijn voet uit mijn pedaal halen."



Theuns bleef recht en geraakte nog net mee in de slipstream van Pelucchi. "Ik had nog veel power in de benen en ben heel trots dat ik de zege hier pak. Het was een mooie week en Bennett was gewoon ontzettend snel. Dan kan je leven met die tweede stek, maar gisteren maakten we een fout in de laatste 200 meter en toen baalde ik wel na afloop. Ik was echt zwaar ontgoocheld. En eerlijk, gisterenavond en vanmorgen was ik niet de leukste jongen in de ploeg. Maar dit maakt alles goed en ik moet echt mijn ploeg bedanken omdat ze de ganse week zo'n hard werk verricht hebben."



"Vanavond gaan we dit zeker vieren. Dit was mijn laatste koers bij Trek-Segafredo en ik ben echt heel blij met de kansen die ik van hen heb gekregen. Ik had een zware periode na mijn val (in de Tour de France 2016) en ze bleven me steunen. Ik kwam terug, op een hoger niveau. En kijk, nu pak ik hier de zege. Er bestaat geen mooiere manier om afscheid te nemen van je team", besloot Theuns, die volgend seizoen bij Sunweb aan de slag gaat.

