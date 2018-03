The sky is the limit bij Bahrain: naast Van Avermaet staan ook Teuns en Van Aert hoog op het verlanglijstje Ambitieus toekomstplan klassieke kern met Van Avermaet én twee supertalenten Joeri De Knop & Nico Dick

29 maart 2018

06u32 0 Wielrennen Een klassieke voorjaarskern mét Greg Van Avermaet, Wout van Aert en Dylan Teuns. Dat is het ambitieuze toekomstplan van Bahrain-Merida. De structuur en het vereiste budget zijn alvast voorhanden. Nu de renners nog.

The sky is the limit, bij Bahrain-Merida. Na twee jaar in het WorldTourpeloton denkt het team uit het Midden-Oosten aan expansie. Een intentie die er al was bij het kiemen van de ploeg in januari 2015, na een trainingstochtje van Vincenzo Nibali met prins Nasser bin Hamad Al Khalifa, één van de zonen van koning Hamad bin Isa Al Khalifa. "Het plan is om binnen de drie jaar uit te groeien tot een megateam van het gehalte van Sky, BMC of Quick.Step", gaf manager Brent Copeland toen aan. Achter de schermen wordt daar concreet aan gewerkt. De Bahreinse overheid, het concern van de belangrijkste petroleum-, metaal- en telecombedrijven en de Taiwanese fietsenfabrikant Merida hebben zich geëngageerd op lange termijn en staan garant voor een geschat jaarbudget van 17 miljoen euro. Maar koken kost geld. Zeker als je sterren ambieert. Dus werd met het aantrekken van extra sponsors, nu al, een stevige financiële basis gelegd.

Deadline volgende week

Een basis waarop gebouwd kan worden. Met twee plannen in de hand. Eén mét Greg Van Avermaet en één zonder de olympische kampioen. Afhankelijk van welke richting het precies uitgaat met zijn huidige werkgever BMC. Zoals bekend trekt CEO Andy Rihs, kampend met een wankele gezondheid, er eind dit seizoen de stekker uit. Teammanager Jim Ochowicz zoekt zich suf naar nieuwe sponsors en vroeg renners en personeel in een mail om een klein beetje geduld. Van Avermaet wil dat graag opbrengen. Zij het niet eeuwig. Officieel heet het dat Ochowicz zichzelf de tijd geeft tot 1 mei. Maar volgens insiders zou de deadline een maand vroeger liggen en... volgende week aflopen.

Is Bahrain-Merida de voornaamste kandidaat voor Van Avermaet, mochten Ochowicz en co. definitief de handdoek werpen? Daar lijkt het sterk op. Al wil/kan schoonbroer en ploegleider Rik Verbrugghe dat voorlopig niet bevestigen. "Tot nader order ligt Greg nog altijd in poleposition bij BMC", preciseert hij. "Maar het voorstel is er, laat dat duidelijk zijn." En niet alleen voor Van Avermaet. Ook Wout van Aert en Dylan Teuns maken deel uit van het ambitieuze projectplan. Teuns, dé Belgische revelatie van 2017 met onder meer een derde plaats in de Waalse Pijl en eindzeges in de Ronden van Polen en Wallonië en de Arctic Race en onlangs nog zesde in Parijs-Nice, zit bij BMC in dezelfde wachtkamer als Van Avermaet. Van Aert, in volle ontbolstering op de weg, heeft bij Veranda's Willems-Crelan nog een lopend contract tot eind 2019 maar droomt luidop van de WorldTour.

"Bedoeling is om, naast de rondekern rond Vincenzo Nibali, ook een sterke ploeg voor de voorjaarsklassiekers uit te bouwen", licht Verbrugghe toe. In die zin is een budgetverhoging onvermijdelijk. Van Avermaet mag in dezelfde loonschaal worden gesitueerd als de winnaar van de drie grote ronden, de Ronde van Lombardije en Milaan-Sanremo (ongeveer 3 miljoen euro). En voor Van Aert heeft de ploeg naar verluidt meer dan 1 miljoen euro veil.

Weg én veld?

Benieuwd wat andere gegadigden voor de twee Belgische toppers daar tegenover kunnen stellen. Dé grote vraag in casu-Van Aert is ook of Bahrain-Merida zijn belangrijke eis - weg en veld blijven combineren - kan inwilligen. Maar het leidt geen twijfel dat dít aanbod de drievoudige wereldkampioen cyclocross enorm zal charmeren.