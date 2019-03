The Guardian: “Team Sky kondigt Britse chemiereus binnen 48 uur aan als nieuwe sponsor" MG/DMM

18 maart 2019

17u37

Bron: The Guardian 0 Wielrennen Sir Dave Brailsford, de algemeen manager van Team Sky, zou volgens bronnen dichtbij het team de naam van de nieuwe hoofdsponsor binnen de 48 uur bekendmaken. Volgens de Britse krant The Guardian heeft Brailsford een akkoord met Sir Jim Ratcliffe, baas van chemieconcern Ineos.

Ratcliffe is stichter en hoofdaandeelhouder van het Britse chemieconcern Ineos en hij is volgens de Sunday Times 'rich list' de rijkste man van Groot-Brittannië. Het privévermogen van Jim Ratcliffe wordt geschat op 24,6 miljard euro.

Ratcliffe woont om belastingredenen in Monaco. Hij is een verwoed amateurfietser die zijn geld graag in sport steekt. Vorig jaar mislukte een poging om Chelsea over te kopen van Roman Abramovich. Hij is hoofdsponsor van het Ineos Team UK, een zeilteam dat in 2021 de befaamde America's Cup wil winnen. Ratcliffe zou bereid zijn om het huidige budget van Team Sky, dat geschat wordt op 41 miljoen euro, op peil te houden.

Comcast, dat vorig jaar de nieuwe eigenaar werd van Sky, kondigde in december aan dat het geen geld meer in het wielrennen wil investeren. Daarmee was het einde van Team Sky niet meteen nabij. Volgens een uitdoofscenario zou de sponsor ook de komende jaren nog met geld over de brug komen, zodat er geld was om ook de lopende contracten met renners als Froome, Thomas en Bernal te betalen.

Chemiereus

Dave Brailsford moest niet panikeren, maar hij heeft er ook geen gras laten over groeien. Als de berichten over de nieuwe sponsor kloppen, heeft hij een vervanger gevonden die op zijn minst even kapitaalkrachtig is als mediagigant Sky. Volgens The Guardian waren vier investeerders in de running, maar kon niemand tippen aan het bod van Ratcliffe en Ineos. De naam van Team Sky zou daarmee volgend jaar ook veranderen in Team Ineos.

Een chemiereus wordt het dus, en dat heeft een cynisch kantje. De renners van Team Sky reden de voorbije Tour met een afbeelding van een orka op de rug. Ocean Rescue, was het opschrift daarboven. Team Sky bond de strijd aan tegen de plastic soep in de grote oceanen en daar kon niemand tegen zijn. Een half jaar later gaat Brailsford met een chemiereus in zee.