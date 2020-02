Teuns miskijkt zich op laatste bocht, leider Fuglsang profiteert in Ruta del Sol Redactie

21 februari 2020

16u50

Bron: Belga 0 Wielrennen Twee op drie voor Jakob Fuglsang in de Ruta del Sol. Dylan Teuns maakte op de hellende slotkilometer een goede kans op winst, maar ging in de laatste bocht rechtdoor. De Deen van Astana pakte over en klopte Pello Bilbao en Brandon McNulty. Dylan Teuns werd uiteindelijk zesde, na zijn dubbele derde plaats van woensdag en gisteren een serieuze domper. Fuglsang verstevigt z’n leiderspositie.

Met vier beklimmingen van eerste of tweede categorie tijdens de 176 kilometer tussen Jaen en Ubeda was de derde etappe van deze Ruta del Sol zo vroeg in het seizoen een bijzonder taaie kluif, en dan werd er in de eerste wedstrijdhelft ook nog eens keihard gekoerst. Nadat het peloton in verschillende stukken was gebroken, reed een sterke kopgroep van tien renners weg. Daarbij liefst vier Belgen: Loïc Vliegen, Floris De Tier, Jimmy Janssens en Louis Vervaeke hadden het gezelschap van onder meer Enric Mas en Silvan Dillier.

Niemand van de koplopers was een groot gevaar voor het klassement, en dus beperkte het Astana-team van leider Fuglsang zich tot het onder controle houden van de voorsprong. Daardoor leken de vijf sterkste renners van de kopgroep het uit te kunnen vechten voor de ritzege, met daarbij De Tier. Maar op de steile slothelling kregen zij toch de kop van het peloton op de nek. Daar deed Dylan Teuns, in de openingsritten telkens derde, nog een uitvalspoging, maar een kloof slaan lukte de Limburger niet.

Teuns begon op kop aan de slothectometers, maar miskeek zich volledig op de afleiding voor de volgwagens in de laatste bocht. Daarvan maakte Fuglsang handig gebruik door naar zijn tweede ritzege te glippen. De Spanjaard Pello Bilbao finishte als tweede, de Amerikaan Brandon McNulty als derde. Een hoofdschuddende Teuns werd zesde.

In het klassement loopt Fuglsang acht seconden extra uit op zijn eerste achtervolger Mikel Landa. Teuns zakt van drie naar vier en heeft nu 0:31 achterstand op de leider.

