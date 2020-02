Teuns klopt Fuglsang in afsluitende tijdrit Ruta del Sol: “Eindelijk” Redactie

23 februari 2020

16u01 6 Ruta del Sol Dylan Teuns heeft zijn knappe Ruta del Sol met winst in de afsluitende tijdrit van 13 kilometer in de verf gezet. Onze landgenoot klopte nipt Jakob Fuglsang.

🇧🇪@dylan_teuns of 🇧🇭@BahrainMcLaren wins stage 5 (ITT) of 🇪🇸@VCANDALUCIA #66RdS (📺@SenalDeportes) pic.twitter.com/cHYU6cdgQj World Cycling Stats(@ wcsbike) link

Voor leider Fuglsang volstond een tweede plaats - op minder dan een seconde van Teuns - om zijn gele trui te behouden. Hij is net als vorig jaar eindwinnaar. Teuns eindigde als vijfde in het eindklassement, Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) werd tiende.

Teuns reed in Andalusië al de hele week erg sterk. Hij werd in de eerste twee etappes telkens derde, in ritten drie en vier finishte hij telkens als zesde. De Limburger opende zijn seizoen begin februari in de Ronde van Valencia. Ook daar reed hij al naar een vijfde plaats in het eindklassement.

Het is voor Teuns zijn elfde profzege, zijn eerste in een tijdrit. Vorige zomer boekte hij zijn grootste overwinning tot dusver, met de zesde etappe in de Tour.

Dylan Teuns: “Eindelijk”

“Na al die ereplaatsen de voorbije weken ben ik hier heel blij mee”, zei Theuns na afloop. “Al de ganse week etaleerde ik een uitstekende vorm, was ik er een paar keer dicht bij, maar greep ik telkens nipt naast de zege. Nu win ik wel, voor het eerst ooit in een individuele tijdrit. Dat verrast me zelfs een beetje. Natuurlijk het parcours lag me wel met een steile klim er in, precies op mijn maat, en daarna slaagde ik er ook in om in de afdaling de juiste lijnen te kiezen. Dat doet super veel deugd en geeft vertrouwen voor wat nog komt. Ik wil graag voortgaan op dit elan.”