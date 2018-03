Terpstra: "We gunnen elkaar de overwinning" - Gilbert: "Het wordt moeilijk om het koersbegin te controleren" Redactie

30 maart 2018

21u21

Bron: Belga 0 Wielrennen "Het zou in ons voordeel zijn om de koers vroeg open te breken", zo zei de Nederlander Niki Terpstra (33) vanmiddag op het persmoment van Quick-Step Floors in Wielsbeke, twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen.

Iedereen verwacht dat Quick-Step Floors ook zondag weer de koers zal dragen. "Hopelijk kunnen we met drie of vier man de finale rijden. En dan moeten we demarreren en kansen creëren. Het klinkt simpel, maar de kwaliteit moet er wel zijn op het eind", aldus de winnaar van de E3 Harelbeke.

"We moeten vooral op het juiste moment aanvallen. Van tevoren weet je natuurlijk niet wanneer dat is. Omdat we de laatste weken een sterk blok zijn, zou het in ons voordeel zijn om de koers vroeg open te breken", vervolgde de Nederlander, vorig jaar derde in de Ronde van Vlaanderen. In 2015 kwam hij als tweede over de meet in Oudenaarde.

Er is geen uitgesproken kopman bij Quick-Step, met naast Terpstra ook Philippe Gilbert, Yves Lampaert en Zdenek Stybar als belangrijke pionnen. "We hebben genoeg ervaring om te vermijden dat er een competitie binnen het team ontstaat. Het is natuurlijk ook niet zo dat de eerste die demarreert de koers wint. Anders zou je er al in Antwerpen vandoor gaan. Zo werkt het niet. Gelukkig zijn we niet jaloers op elkaar, we gunnen elkaar de overwinning", besloot Terpstra, in 2014 de winnaar van Parijs-Roubaix.

Philippe Gilbert klaar voor de strijd na verblijf in Monaco

Philippe Gilbert (35) won vorig jaar de Ronde van Vlaanderen na een indrukwekkende solo. "Vorige week was ik goed in de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem, ook al won ik niet. Maar het gevoel was niet zoals vorig jaar", zo zei hij vrijdag op het persmoment van Quick-Step Floors in Wielsbeke. De voorbije dagen trainde Gilbert in zijn woonplaats Monaco.

In 2017 pakte Gilbert de bloemen na een verbluffende solo, aangevat op 50 kilometer van Oudenaarde. "Het belangrijkste is dat zondag één van ons wint. We zullen ons best doen en we nemen altijd onze verantwoordelijkheid. Sommige andere teams doen dat niet. Dat aanvaarden we, ook al is het niet altijd logisch. We gaan proberen de koers te duwen in een richting die wij wensen."

Sinds dit seizoen mogen de teams slechts zeven in plaats van acht renners afvaardigen. "Het wordt moeilijker om het koersbegin te controleren. Het eerste uur van een koers is altijd interessant, en nu nog meer met amper zeven man. In Gent-Wevelgem sprong iedereen van in het begin. We willen zondag de ontsnapping controleren, met de juiste jongens erin. Ik zeg niet dat we als eersten eraan zullen sleuren. Maar op een gegeven moment moet dat toch gebeuren, liefst zo laat mogelijk."

Het team van Patrick Lefevere is op papier veruit de sterkste ploeg voor de Ronde van Vlaanderen, met verder ook Yves Lampaert, Niki Terpstra en Zdenek Stybar. "We mogen veel vertrouwen hebben. Je ziet dat er een grote eenheid is in de ploeg. Iedereen is geconcentreerd."

"Woensdag heb ik slechts 15 kilometer van Dwars door Vlaanderen gezien. Ik was blij dat Yves Lampaert erin slaagde te winnen. Maar van de wedstrijd heb ik niet iets speciaal geleerd voor zondag. Het zijn altijd dezelfde 15 à 20 namen die terugkomen."

De voorbije dagen trainde Gilbert in Monaco. "Ik probeerde het slechte weer te vermijden. Het was al een zwaar voorjaar, met veel sneeuw, regen en koude. Ik denk dat het me goed heeft gedaan", besloot Gilbert.

Stybar: "A ltijd gevoel gehad dat Ronde me beter ligt dan Roubaix"

Zdenek Stybar (32) kijkt vol ongeduld uit naar de Ronde van Vlaanderen. "Ik voel me goed, ik ben er klaar voor. De conditie gaat in stijgende lijn. Ik moet er gewoon voor gaan", verklaarde de Tsjech vrijdag op het persmoment van Quick-Step Floors in Wielsbeke.

"Met naast mij ook Philippe Gilbert, Niki Terpstra en Yves Lampaert zijn er vier renners bij ons die de Ronde kunnen winnen. Vorig jaar was dat ook zo. Er is niet één renner kopman, die term wordt vooral in de media gebruikt. Het is niet zo dat Phil na zijn zege een trapje hoger dan de rest staat, met alle respect voor zijn zege uiteraard. Wanneer we zondag aanvallen is irrelevant, als het maar de juiste 'move' is. Het komt er niet op aan om als eerste te ontsnappen. Want dan moet je al na 50 kilometer ervandoor gaan, wat natuurlijk heel dom zou zijn en veel energie zou verspillen", lachte Stybar.

Stybars beste resultaat in de Ronde van Vlaanderen dateert van 2016, toen hij als achtste over de meet reed. Maar de Tsjech heeft ook ambities voor Parijs-Roubaix, waarin hij al twee keer tweede werd. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat de Ronde me beter ligt. Maar dat blijkt niet uit mijn resultaten. In Roubaix zat ik al vaak in de finale en deed ik al mee voor de overwinning. Maar een voorkeur heb ik niet. Hopelijk worden het twee mooie zondagen. Alles zal mee moeten zitten, op het juiste moment en op de juiste plaats. Het valt nog te bezien welke situaties er zullen ontstaan."