Terpstra verrast tijdens flashinterview: "Gaan met die banaan"

23 maart 2018

17u56 0 Wielrennen Niki Terpstra rondde vandaag een heerlijke solo af in de E3 Harelbeke. Na afloop begon de compleet uitgetelde Nederlander prompt te zingen tijdens het flashinterview: “Gaan met die banaan.”

“Ik heb mijn stoute schoenen aan. Zie me hakken, zie me tjappen, kijk me gaan. Ik geen appel, ik geen kiwi. Ik wil gaan met die, ik wil gaan met die, ik wil gaan met die banaan.” De woorden van Niki Terpstra na zijn fantastische exploot.

’t Is niet de eerste keer dat de Nederlander na winst met een liedje uitpakt. Na zijn zege in Dwars door Vlaanderen van 2014 haalde Terpstra ‘Als Je Wint’ van Herman Brood en Henny Vrienten naar boven. “Al doen mijn benen pijn, ik moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in. Ik dacht: verdomd ik win”, luidde het toen.

Terug naar vandaag. Na de zware valpartij op ruim honderd kilometer van de streep besloot Quick.Step Floors om het tempo nog eens extra de hoogte in te jagen. “We zaten allemaal voorin en dan moet je doorrijden”, aldus Terpstra. “Dat is misschien hard, maar het was voor ons een mooie gelegenheid. Deze editie van de E3 Harelbeke winnen is echt top. Dit is gewoon een van de mooiste koersen van Vlaanderen, zeker met dit superzwaar parcours. Daarnaast stonden alle toppers aan de start. Geweldig.”