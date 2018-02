Terpstra rondt teamwork van Quick-Step Floors knap af in barkoude GP Samyn Mike De Beck

27 februari 2018

17u21 22 Wielrennen Niki Terpstra heeft voor de tweede keer in zijn carrière de GP Samyn gewonnen. Na 2016 snelde de Nederlander dit jaar opnieuw naar de zege. Quick-Step Floors nam de koers al snel helemaal in handen en had in de finale met Philippe Gilbert en Terpstra nog twee ijzers in het vuur. Na een korte solo van vijftien kilometer rondde Terpstra het knap af. Gilbert snelde naar de tweede plek, voor de Fransman Damien Gaudin.

"Het is misschien wel de koudste koers van het jaar." Manager van de GP Samyn Jean-Luc Vandenbroucke nam de woorden uit de mond van de renners. Bij temperaturen die schommelden rond -2° Celcius had de ene renner al wat meer lagen aangetrokken dan de andere, maar het parcours inkorten daar dacht de manager niet aan. Quick-Step-ploegarts Yvan Van Mol vond het nochtans onverantwoord om in de bittere kou vijf uur op de fiets te zitten. Inkorten, was zijn boodschap, maar dat gebeurde niet. Gewapend tegen de koude kozen al vrij snel zo'n zeven renners het hazenpad. Met bijvoorbeeld Tom Devriendt (Wanty) en Franklin Six (WB Aqua Protect), de neef van wijlen Frank Vandenbroucke vooraan.

Quick-Step Floors neemt de koers in handen

In het peloton kriebelde het bij de renners van Quick-Step Floors. De zevenkoppige Belgische wielerformatie trok stevig door waarop zo'n tien renners vanuit het peloton vooraan konden aansluiten. Zeventien jongens dus voorin, met het volledige Quick-Step-team, maar de kopgroep brokkelde langzaam maar zeker af. Slechts vijf renners bleven overeind in de kop van de koers. Met Philippe Gilbert, Niki Terpstra en Tosh Van der Sande. Guillaume Van Keirsbulck - de winnaar van vorig jaar - zag het gevaar en trok in de achtervolging. Het groepje dat ontstond, werd echter door het peloton weer opgeslokt.

De honger van Van Keirsbulck was daarmee niet gestild. De 27-jarige renner van Wanty-Groupe Gobert stortte zich in een nieuw avontuur en kreeg dit keer Bagdonas en Petit mee. Dat terwijl vooraan Niki Terpstra met een tempoversnelling Van der Sande en Kirsch overboord gooide. Met nog een plaatselijk ronde te gaan speelde Quick-Step de troef Gilbert (die zowaar zonder handschoenen reed) uit. Damien Gaudin peddelde rustig mee.

Eén-tweetje

Totdat Gilbert zijn versnelling plaatste. Onze landgenoot nam enkele meters, maar er zat te weinig snee op de demarrage. Bovendien weigerde Gaudin te breken en dus waagde Niki Terpstra zijn kans. Met meer succes. De Nederlander maakte er met nog vijftien kilometer te gaan een kleine tijdrit van. Gaudin vocht voor wat hij waard was, maar moest uiteindelijk ook Gilbert nog voor zich dulden. Eén en twee dus voor Quick-Step Floors dat tevreden mag terugkijken op deze editie. Frederik Backaert werd uiteindelijk nog negende.

Niki Terpstra emotioneel: "Het was helemaal op"

Niki Terpstra reageerde bijzonder emotioneel na zijn zege. Meteen na afloop hing hij in de armen van dokter Yvan Vanmol en huilde hij tranen van geluk. "Het was helemaal op", verklaarde de 33-jarige Nederlander. "De koude eiste zijn tol, de benen liepen leeg en er was de emotie na mijn blessure van vorig jaar."

"Het was een jaar waarin ik niet kon winnen en nu heb ik wel een zege beet. Ook al is dit niet de grote koers, dat maakt voor mij niet het uit, het is een heel mooie wedstrijd, een zege die telt."

Het was geleden van 2016, toen hij de Eneco Tour won, dat de Nederlander nog eens mocht juichen. "Dit doet heel veel deugd. Al vroeg in de wedstrijd namen we de koers in handen. We reden op kop en konden een waaier vormen. Het was het perfecte moment en met de volledige ploeg reden we naar de koplopers. Daarna viel het niet meer stil, werd het een afvallingskoers en hadden we geen tijd om het koud te krijgen. Natuurlijk voel je die koude wel, was het extreem, maar ik heb er gelukkig niet al te veel last van gehad. Hopelijk herstellen we hier goed van. Gelukkig bleef het droog, als we ook nog eens regen over ons heen hadden gehad, dan was het ontzettend zwaar geweest. Tegen de koude en de regen kan je je niet kleden als wielrenner, je kan maar moeilijk een motorpak dragen.".

"Na zo'n rotjaar ben ik echt wel blij om zo'n koers te winnen. Door mijn blessure, door mijn pech en dan smaakt deze zege zo heerlijk. Zeker ook na het openingsweekend. Er was kritiek en dat heeft me geraakt, maar vandaag stonden we er als ploeg en dat moeten we nu doortrekken naar de grote klassiekers. Natuurlijk was ik emotioneel aan de finish, al was ik eigenlijk toch vooral kapot. Ik heb zeker een minuut of twee minuten in de armen van de dokter gehangen. Ik was compleet leeg. De laatste twee kilometer waren zo lastig, het ging omhoog, de wind stond tegen, het was precies een col en het was me ook niet duidelijk hoeveel voorsprong ik nog precies had. Een wagen achter me zat voortdurend te toeteren, ik was onzeker. Dan kwam toch het bericht dat ik een halve minuut had. Ik was gewoon leeg. Ik ben gewoon blij dat we het konden afmaken. Ik heb het wel eens anders meegemaakt (in de Omloop Het Nieuwsblad 2015, waar Ian Stannard Tom Boonen, Niki Terpstra en Stijn Vandenbergh van de zege hield).

Wilfried Peeters: "Goed antwoord van Niki"

Quick-Step Floors deed een putsch op zo'n 110 kilometer van het einde. "We wisten dat de wind daar goed stond", vertelde ploegleider Wilfried Peeters. "Tim Declercq reed op kop en in de achtervolging kregen we toch niet veel steun. Dus hielden we de voorsprong op drie minuten en sloegen we onze slag. Het kon daar gebeuren, de wind zat goed, we gingen over smalle banen en dan rijden we daar met onze volledige ploeg en nog drie andere jongens weg. Een goede zaak."

"Er is niet afgesproken wie mocht winnen. In zo'n situatie moet je niet te lang wachten, zeker niet met Damien Gaudien. Hij is een hardrijder, won de proloog in Parijs-Nice, dan moet je niet te veel speculeren, maar die jongen zo lang mogelijk onder druk zetten."

"Dit is een mooi antwoord van Niki. Conditioneel was hij goed afgelopen weekend, alleen kwam het er niet echt uit. Je mag geen evaluatie maken na één weekend, maar het was gewoon niet goed. Dat wringen in die koersen ligt hem ook niet al te best. Nu maken we hier een goede beurt en hebben we onze twaalfde overwinning beet."