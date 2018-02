Terpstra rondt teamwork van Quick-Step Floors knap af in barkoude GP Samyn Mike De Beck

27 februari 2018

17u21 9 Wielrennen Niki Terpstra heeft voor de tweede keer in zijn carrière de GP Samyn gewonnen. Na 2016 snelde de Nederlander dit jaar opnieuw naar de zege. Quick-Step Floors nam de koers al snel helemaal in handen en had in de finale met Philippe Gilbert en Terpstra nog twee ijzers in het vuur. Na een korte solo van vijftien kilometer rondde Terpstra het knap af. Gilbert snelde naar de tweede plek, voor de Fransman Damien Gaudin.

"Het is misschien wel de koudste koers van het jaar." Manager van de GP Samyn Jean-Luc Vandenbroucke nam de woorden uit de mond van de renners. Bij temperaturen die schommelden rond -2° Celcius had de ene renner al wat meer lagen aangetrokken dan de andere, maar het parcours inkorten daar dacht de manager niet aan. Quick-Step-ploegarts Yvan Van Mol vond het nochtans onverantwoord om in de bittere kou vijf uur op de fiets te zitten. Inkorten, was zijn boodschap, maar dat gebeurde niet. Gewapend tegen de koude kozen al vrij snel zo'n zeven renners het hazenpad. Met bijvoorbeeld Tom Devriendt (Wanty) en Franklin Six (WB Aqua Protect), de neef van wijlen Frank Vandenbroucke vooraan.

Quick-Step Floors neemt de koers in handen

In het peloton kriebelde het bij de renners van Quick-Step Floors. De zevenkoppige Belgische wielerformatie trok stevig door waarop zo'n tien renners vanuit het peloton vooraan konden aansluiten. Zeventien jongens dus voorin, met het volledige Quick-Step-team, maar de kopgroep brokkelde langzaam maar zeker af. Slechts vijf renners bleven overeind in de kop van de koers. Met Philippe Gilbert, Niki Terpstra en Tosh Van der Sande. Guillaume Van Keirsbulck - de winnaar van vorig jaar - zag het gevaar en trok in de achtervolging. Het groepje dat ontstond, werd echter door het peloton weer opgeslokt.

De honger van Van Keirsbulck was daarmee niet gestild. De 27-jarige renner van Wanty-Groupe Gobert stortte zich in een nieuw avontuur en kreeg dit keer Bagdonas en Petit mee. Dat terwijl vooraan Niki Terpstra met een tempoversnelling Van der Sande en Kirsch overboord gooide. Met nog een plaatselijk ronde te gaan speelde Quick-Step de troef Gilbert (die zowaar zonder handschoenen reed) uit. Damien Gaudin peddelde rustig mee.

Eén-tweetje

Totdat Gilbert zijn versnelling plaatste. Onze landgenoot nam enkele meters, maar er zat te weinig snee op de demarrage. Bovendien weigerde Gaudin te breken en dus waagde Niki Terpstra zijn kans. Met meer succes. De Nederlander maakte er met nog vijftien kilometer te gaan een kleine tijdrit van. Gaudin vocht voor wat hij waard was, maar moest uiteindelijk ook Gilbert nog voor zich dulden. Eén en twee dus voor Quick-Step Floors dat tevreden mag terugkijken op deze editie. Frederik Backaert werd uiteindelijk nog negende.