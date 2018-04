Terpstra pakt in flashinterview uit met nummer Raymond van het Groenewoud: "Liefde voor de koers" XC

01 april 2018

17u26 0 Wielrennen Niki Terpstra heeft het wederom geflikt. Na de E3 Harelbeke rondde de Nederlander ook in de Ronde van Vlaanderen een knappe solo af. "Ik kan niet beschrijven hoe gelukkig ik ben", klonk het bij Terpstra.

"Dit is ongelooflijk. Dit is zo gaaf", aldus Terpstra in het flashinterview. "Ik heb altijd gedroomd van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat ik nu beide heb gewonnen, is een droom die uitkomt."

De Nederlander pakte tevens wederom uit met een liedje. Dit keer was 'Liefde voor Muziek' van Raymond van het Groenewoud aan de beurt. "Ik bouwde op. Ik bouwde op. Ik bouwde op. Oh het bloed spatte in mijn kop. Het was een liefde voor. Het was een liefde voor. Het was een liefde voor. Oh, de liefde voor de koers." Geweldig.

Ook na afloop van de E3 begon Terpstra prompt te zingen tijdens het flashinterview: “Gaan met die banaan”, klonk het toen. Na zijn zege in Dwars door Vlaanderen van 2014 was het ook van dat. “Al doen mijn benen pijn, ik moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in. Ik dacht: verdomd ik win."

Terug naar vandaag. Niki Terpstra reed weg van de groep der favorieten vóór de Oude Kwaremont, maar had het in eerste instantie moeilijk om bij Pedersen, Van Baarle en Langeveld te komen. “Die mannen draaiden goed rond. Dat was een rotstuk en ik stond er alleen voor”, vertelde Terpstra. “Op de Oude Kwaremont kwam ik aansluiten en toen wist ik dat ik erover moest.”