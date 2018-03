Terpstra met een kwinkslag naar Boonen: "Bedankt om mij extra druk op te leggen, Tom" Nico Dick

27 maart 2018

08u37 0 Wielrennen Niki Terpstra (33) won vrijdag op imposante wijze de E3 Harelbeke. Waarop zijn ex-ploegmaat Tom Boonen hem in zijn column in deze krant prompt tot topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix bombardeerde. Een openhartige babbel tijdens een signeersessie in Quick.Step Pop-Up Store in Kuurne.

Niki, heb je nog wat kunnen nagenieten van je solo, vrijdag in Harelbeke?

"Je kan daar wel even op teren, ja. Alhoewel het momenteel heel snel van koers naar koers gaat. Dan hou je maar beter de focus. Tijdens Gent-Wevelgem heb ik geen seconde aan mijn zege in Harelbeke gedacht. Dat zal de komende wedstrijden niet anders zijn. Echt genieten doe je vooral op het moment zelf. En als straks de klassiekers achter de rug zijn."

Hoe hoog plaats je die zege op je palmares?

"Het is gewoon een topkoers. Ik ben specialist van het klassieke voorjaar. Maar als je ziet hoe weinig kansen je krijgt... We zijn amper begonnen en over anderhalve week zit het er alweer op. Als je daar dan eentje kan van winnen, geeft dat een enorme kick. Welke het ook mag zijn."

Zei jouw teambaas Patrick Lefevere tijdens de E3: "Ik ben niet verrast dat Lampaert en Terpstra op kop rijden. Ze zijn einde contract." Speelt dat - al dan niet bewust - een rol in de motivatie?

"Nee, joh. Ik ben sowieso gemotiveerd tijdens het voorjaar. Kijk, ik heb ooit een driejarig contract getekend en dat eerste jaar was meteen een van mijn beste ooit. Een overwinning komt niet op bestelling. Eigenlijk vind ik die redenering een beetje ouderwets. Zo werkt het niet. Maar ik neem Patrick dat niet kwalijk. Na acht jaar ken ik hem een beetje en weet ik wat ik aan hem heb. En omgekeerd ook."

