Terpstra en Lampaert op recordjacht: “Als renners weten dat het ‘jouw’ koers is, dan word je geviseerd” Niko Eeckhout en Kevin Van Impe wegen de kansen van de recordjagers DMM

03 april 2019

07u00 0 Wielrennen Tien jaar geleden vochten Niko Eeckhout en Kevin Van Impe een verrassend duel uit in Dwars door Vlaanderen. Vandaag zijn Niki Terpstra en Yves Lampaert op zoek naar een derde recordzege. De twee hoofdrolspelers van toen over de recordjagers van nu.

Met z’n dertienen zijn ze. De renners die Dwars door Vlaanderen twee keer wisten te winnen. Briek Schotte, Walter Godefroot, Eric Vanderaerden, Johan Museeuw... Allemaal stonden ze twee keer op de hoogste podiumplaats in Waregem. Geen renner die er in slaagde om drie keer te winnen, al kwam er eentje aardig in de buurt. Naast twee overwinningen reed Niko Eeckhout nog drie keer naar het podium. “Rambo” eindigde twee keer als tweede en één keer als derde.

Geen man die Dwars door Vlaanderen dus beter kan inschatten dan Eeckhout. De 48-jarige West-Vlaming reed tot vorig jaar nog bij de elite zonder contract, maar is nu na een carrière van meer dan 25 jaar definitief wielrenner af. “Ik heb ondertussen enkele (jeugd)renners begeleid, maar dat bracht niet echt wat ik ervan verwacht had. Ik zit nu in de transportsector en verhuur vrachtwagens. De koers zelf volg ik wel nog steeds op de voet”, vertelt Eeckhout.

Een verrassende winnaar hoeven we volgens hem niet te verwachten in Dwars door Vlaanderen. “Ik zie in elk geval dezelfde namen terugkeren. In deze zware opeenvolging van wedstrijden kom je meestal weinig eendagsvliegen tegen. Kwestie is een beetje wie het best gerecupereerd aan de start zal verschijnen. Het kan wel dat de weersomstandigheden een rol gaan spelen. De voorbije wedstrijden was het mooi weer, nu zal dat misschien iets anders liggen.”

Tapasbar

Als we het weerbericht mogen geloven, dan is er inderdaad kans op regen en onweer. Zo erg als tien jaar geleden zal het allicht niet worden. Eeckhout moest toen in erbarmelijke weersomstandigheden zijn derde overwinning in Dwars door Vlaanderen aan Kevin Van Impe laten. De toenmalige meesterknecht van Tom Boonen pakte in de schaduw van het Regenboogstadion de grootste overwinning uit zijn carrière.

“Ik was me er deze week wel al van bewust dat het tien jaar geleden is”, vertelt Van Impe wanneer we hem naar de bewuste editie vragen. “De beker van mijn overwinning stond lange tijd bij één van mijn vrienden in zijn tapasbar. Wat ik nog van die dag weet? Dat het écht een koude dag was. Met sneeuwwater en zo. Ik kon samen met Niko Eeckhout als enige van de vroege vlucht overleven. Na de Trieu is Haussler er met Devolder en Boonen bijgekomen. Wij gingen met drie van Quickstep de finale in, maar Haussler was die dag echt sterk.”

“In het slot werd er een beetje slaglings gedemarreerd en zo raakten Niko en ik weer weg. Uiteindelijk kwam het tot een sprint en kon ik hem daarin verslaan. Het was een overwinning die enorm veel met mij deed. In 2008 waren mijn vrouw en ik ons zoontje verloren en had ik veel last van blessures. Zo terugkeren deed deugd.”

Brede top

Ook Van Impe volgt de koers nog op de voet en is op zijn 38ste zelfs opnieuw renner. Onze landgenoot hield het in 2012 als profwielrenner voor bekeken. Hij werd mecanicien, stond zelfs even in een frituur en op de verkiezingslijst van Open Vld in Erpe-Mere. “Ik ben nu vijf jaar zelfstandig ramenwasser, maar kreeg de microbe weer te pakken. Ik koers nu op mijn 38ste bij de elite zonder contract voor S-Bikes Bodhi Cycling. Dat koersen verloopt goed, ik haal een deftig niveau en was onlangs nog eens derde. Enkel het trainen is soms moeilijk door mijn werkverplichtingen.”

“Ik kijk morgen sowieso naar de wedstrijd, ja. En ook ik denk dat dezelfde namen zullen terugkeren. Vroeger wist je dat het in deze koersen naar Boonen of Cancellara zou gaan. Zij staken boven de rest uit”, vertelt de neef van voormalig Tourwinnaar Lucien Van Impe. “Nu is de top veel breder, maar dat vind ik wel leuk. Het zorgt ervoor dat de koersen vroeger openbreken.”

“Drie keer winnen betekent dat het drie keer moet lukken”

In de brede top die Eeckhout en Van Impe noemen zitten uiteraard ook Niki Terpstra en Yves Lampaert. Eén van de twee kan als eerste renner ooit voor een derde keer winnen in Waregem. Al wordt dat geen sinecure volgens Eeckhout. “Het is niet voor niets een record. Zo’n dingen zijn altijd moeilijk te breken. Ik twijfel er geen seconde aan dat Lampaert voor de derde keer op rij kán winnen, maar het wordt niet simpel. Hij heeft gelukkig een goeie ploeg en is niet de enige kopman. Dat is in zijn voordeel.”

“Drie keer winnen betekent vooral dat het ook drie keer moet lukken”, vat Eeckhout met een boutade samen. “Het moet allemaal op zjn plaats vallen. Soms heb je geluk nodig en dat wordt van langsom moeilijker. Ik weet dat uit ervaring. Ik heb in mijn beginjaren sommige koersen twee keer kort na elkaar gewonnen om er dan tien jaar lang geen zege meer te halen. Dat gaat zo. Als renners weten dat het jouw koers is, dan wordt je sneller geviseerd. Dan laten ze je niet zomaar rijden.”

Van Impe gaat voor de Nederlander. “Als ik tussen Yves en Niki moet kiezen voor deze Dwars door Vlaanderen, dan zeg ik toch Niki. Ik ken hem een beetje en zag hem bezig in Gent-Wevelgem. Ik kon aan zijn gezicht aflezen dat er nog veel kracht op zat. Ik denk dat Terpstra nu écht gaat komen. Dit zijn z'n wedstrijden. Bij Yves denk ik vooral aan Parijs-Roubaix. Ik denk dat hij die wedstrijd dit jaar gaat winnen.”

Renners met twee zeges in Dwars door Vlaanderen

André Rosseel: 1948 + 1950

Raymond Impanis: 1949 + 1951

Briek Schotte: 1953 + 1955

Walter Godefroot: 1966 + 1968

Daniel Van Ryckeghem: 1967 + 1970

Walter Planckaert: 1977 + 1984

Eric Vanderaerden: 1986 + 1991

Jelle Nijdam (Ned): 1987 + 1995

Johan Museeuw: 1993 + 1999

Tristan Hoffman (Ned): 1996 + 2000

Niko Eeckhout: 2001 + 2005

Niki Terpstra (Ned): 2012 + 2014

Yves Lampaert: 2017 + 2018