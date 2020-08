Teleurgestelde Van der Poel reageert nu wel : “Ik rekende erop dat alles zou samenkomen na Poggio” ODBS

09 augustus 2020

17u22

Bron: Belga 0 Milaan - Sanremo Mathieu van der Poel was zaterdagavond te zwaar teleurgesteld om te reageren na zijn dertiende plaats in Milaan-Sanremo, maar deed dat vandaag uiteindelijk wel. “Ik heb op zich genoten van mijn eerste Milaan-Sanremo”, gaf hij mee.

“Het is zonder twijfel een mooie wedstrijd”, gaf hij mee in een mededeling van zijn team Alpecin-Fenix. “Het doel was om vooraan de Poggio op te draaien, en dat is gelukt. Ik denk dat we als ploeg de perfecte wedstrijd reden tot aan de Poggio.”

Maar finaal slopen wel twee renners weg. “De twee besten, Wout van Aert en Julian Alaphilippe zaten vooraan”, gaat hij verder. “Ik rekende erop dat alles zou samenkomen voor de sprint gezien de achterstand bovenaan de Poggio klein was en er nog enkele straffe namen in de achtervolgende groep zaten.”

Dat lukte net niet, het duo sprintte voor de zege, Van Aert won. “In de sprint voor plaats drie geraakte ik daarna wat ingesloten”, eindigt hij. “Ondanks dit niet het gehoopte resultaat was, heb ik toch het gevoel dat het in stijgende lijn gaat. Nu woensdag volgt Gran Piemonte en hoewel ik het parcours nog niet uitgebreid heb bekeken, hoop ik vooraan mee te spelen.”

