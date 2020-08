Tekort van 250.000 euro voor 2021, voortbestaan opleidingsploeg Axel Merckx in gevaar DMM

26 augustus 2020

18u23

Bron: VeloNews 0 Wielrennen Hagens Berman Axeon - de opleidingsploeg van Axel Merckx - zit in financieel zwaar weer. Als er geen nieuwe sponsors voor 2021 worden gevonden, dan betekent dat het einde van het team.

Alex Dowsett, George Bennett, Joe Dombrowski, Jasper Stuyven, Tao Geoghegan Hart, Ruben Guerreiro, Jhonatan Narvaez, Jasper Philipsen, Joao Almeida en Mikkel Bjerg. En dan vergeten we er nog een paar. Het talent dat de voorbije jaren van Hagens Berman Axeon doorstroomde naar de WorldTour is niet op twee handen te tellen.

Toch dreigt de kweekvijver van Axel Merckx droog te lopen. De man achter de Amerikaanse opleidingsploeg voor beloftenrenners moet voor het einde van dit jaar zo’n 250.000 euro zien te verzamelen om de werking van zijn team in 2021 verder te bekostigen. Lukt dat niet, dan is het einde van de ploeg in zicht. Momenteel rijden er twaalf renners tussen 19 en 22 jaar bij het team.

Reden voor het gat in de begroting is de terugval van sponsoring. Advocatenkantoor Hagens Berman tekende bij voor 2021, maar een aantal fietssponsors trok zich terug waardoor een serieus tekort in de begroting voor volgend jaar zit. “Het heeft geen zin om dit te gaan verbloemen”, zegt Merckx - die in Canada woont - bij VeloNews. “We staan er behoorlijk slecht voor, maar we blijven alles doen om te overleven.”

“We zouden ons wedstrijdprogramma (voornamelijk continentale wedstrijden in de VS en Europa, red.) kunnen downsizen. Dat betekent dat we zouden moeten snoeien in het aantal wedstrijden en renners. Er zijn weinig ploegen die jonge renners zo’n programma aanbieden. Wij vullen het gat in tussen beloftenwedstrijd in de VS en koersen op een internationaal niveau.”

Net dat programma is de sterkte van Hagens Berman Axeon. Talenten kunnen zich ontwikkelen en rijpen in wedstrijden van een hoger niveau dan enkel beloftenwedstrijden.”Als we het niet meer op die manier kunnen doen, dan moeten we ons afvragen of het wel nog allemaal zin heeft”, zegt Merckx die dit weekend met zijn ploeg van start gaat in de Giro U23.

