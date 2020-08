Technisch Directeur bond argumenteert uitwijzing Verbrugghe, maar: "Hij hoeft niet op de brandstapel"

25 augustus 2020

09u57 8 Wielrennen Moet bondscoach Rik Verbrugghe (46) vrezen voor zijn job bij Belgian Cycling? Je zou het durven vermoeden na zijn uitwijzing op het EK in Plouay, wegens het overtreden van het coronaprotocol - hij verliet de bubbel. Technisch directeur Frederik Broché ziet er niet meer dan een momentopname in. “Wat mij betreft, blijft dit zonder verdere gevolgen.”

Dat het speciale tijden zijn, zei Frederik Broché. Ook voor het wielrennen, waarin duidelijke protocollen bestaan. Voor renners en personeel. “Wij hebben het onze gevolgd. Omdat we een voorbeeldfunctie hebben. En een verantwoordelijkheid tegenover de teams die hun renners hebben afgestaan voor dit EK en op hun beurt binnen de bestaande bubbels terecht zeer strenge en strikte richtlijnen hanteren. We móeten mee in dit verhaal, willen we onze geloofwaardigheid niet op het spel zetten.” De technisch directeur van Belgian Cycling formuleerde in het Kyriad in Auray glashelder waarom hij zijn bondscoach en trainingscoördinator maandagavond huiswaarts zond. “Rik (Verbrugghe, red.) en Erwin (Borgonjon) maakten een foutje. Met logisch gevolg. Dat werd met hen doorgesproken.”

Een ‘misstap’ is in de bizarre wereld waarin we zijn verzeild snel begaan, beseft Broché zelf. “Vanmorgen kwam ik mijn kamer uit zonder mondmasker. Terwijl we er hier zelf voortdurend op hameren. Als de bliksem keerde ik terug. Om maar te zeggen: we zijn allemaal mensen. Corona drijft ons soms ver. En het is niet altijd even simpel en prettig om er mee om te gaan. Maar de maatregelen zijn bepaald door experts, mensen met kennis van zaken. En gelden voor iedereen. Het is een zaak van gezond verstand. En aanpassen. Daar rekenen we op bij onze mensen.”



Telefonisch coachen

Hallucinant, noemde Verbrugghe de beslissing. Die hij maandag, middernachts, vanuit de wagen onderweg naar huis uitvoerig contesteerde. “Nogmaals: alle begrip, ook al las ik dingen die me de wenkbrauwen deden fronsen”, aldus Broché. “Het was geen fijne beslissing. Ik ben geen mensenpester, dus nam ik ze niet met plezier. Ik heb geenszins de intentie om deze zaak op te blazen. Rik en Erwin hoeven niet op de brandstapel. Wat mij betreft is dit een momentopname en blijft het zonder verdere gevolgen. Feit is dat we na dit EK wel een aantal dingen zullen moeten uitpraten.”

Over de negatieve Covid-test bleef Broché kort. “Ik heb die test zelf niet gevraagd, hij kwam er op Riks initiatief. Dat en de antistoffen in zijn lichaam zijn op zich wel contra-argumenten. Maar ons besluit stond vast. Voor een goed begrip: Verbrugghe en Borgonjon staan niét op non-actief. Rik kan, mag en zal wellicht woensdag tijdens het EK telefonisch mee coachen met Sven Vanthourenhout.” Tot opluchting van de renners, die de disciplinaire ingreep “pijnlijk, maar begrijpelijk” vinden.

“Als je kijkt naar het werk en de energie die Rik in dit EK heeft gestoken is het wel ‘ne zure’”, merkte Oliver Naesen op. “Hij maakte de selectie, deed alle voorbereidingen. Dan verwacht je dat hij er ook wel is op de dag van de koers. Soit, we moeten er mee leven. De omstandigheden zijn ‘beu’, maar we maken er het beste van”, sprak Greg Van Avermaet.



Stuyven: “Begrijp de beslissing”

“Niemand heeft 100% waarheid in pacht”, zei Jasper Stuyven tot slot. “Bij elke maatregel of beslissing kan je wel een ‘ja maar’ aanvoeren. Maar als er een protocol bestaat, moet dat gewoon consequent worden toegepast. Hoe jammer het in dit specifieke geval ook is.”



