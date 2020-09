TEASER. Straks om 19 uur: Remco Evenepoel spreekt voor eerst sinds zware crash in Lombardije Redactie

13 september 2020

Remco Evenepoel spreekt bij HLN en VTM Nieuws voor het eerst sinds zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije. “Ik viel recht naar beneden. In een eerste reactie keek ik spontaan de diepte in. Vraag me niet waarom. Ik zag een zwart gat, wellicht door alle schaduwen. Op dat moment besefte ik nog niet hoe diep ik zou vallen en hoe ik precies zou neerkomen: hard of zacht.”

Het interview is vanaf 19 uur te bekijken op HLN.be en VTM NIEUWS. Hierboven vindt u alvast een teaser van het gesprek.