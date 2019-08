Teams rijden beurtelings op kop om Lambrecht te eren, peloton gestopt na 48 kilometer XC/GVS/MMP

06 augustus 2019

15u28

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 28 Wielrennen In Jaworzno is iets na het middaguur de vierde rit gestart in de Ronde van Polen. De rit werd geneutraliseerd naar aanleiding van het overlijden van Bjorg Lambrecht en bevat slechts 133 km richting Koclerz. Ook Lotto-Soudal kwam aan de start om haar overleden ploegmaat te herdenken.

De zes ploegmaten van Bjorg Lambrecht namen vooraan plaats, vlak voor de start die met een minuut stilte werd ingeleid. Op het podium stond ook een foto van Lambrecht om hem te gedenken, de podiummissen waren in het zwart gekleed.

Sander Armée, Carl Fredrik Hagen, Tomasz Marczynski, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays en Enzo Wouters hielden elkaars schouders vast vlak voor de start en reden ook voorop in de eerste kilometers, enkele meters voor het peloton uit, in een rit die werk ingekort van 173 naar 133 km.

Alle renners dragen zwarte rouwbanden, ook aan de wagens van de teams wappert een rouwlintje. Na 48 km, omdat Lambrecht ten val kwam op km 48 in de rit van maandag, stopte het peloton en hielden ze even halt om Lambrecht te herdenken, enkele kilometers later werd Lotto-Soudal vooraan afgewisseld door Dimension Data, elke zeven kilometer zal een team vooraan postvatten.

Het is nog niet duidelijk of Lotto-Soudal in Polen blijft na deze geneutraliseerde rit. “Dat is een beslissing die we nemen na de etappe, in overleg met de renners”, klinkt het bij de ploeg.

Een winnaar volgt er vandaag niet, Lotto-Soudal zal als eerste over de finish rijden.

Beelden van vandaag in Ronde van Polen:

As a tribute to Bjorg, Lotto Soudal will take the start in the neutralised stage four of the @Tour_de_Pologne today. Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link