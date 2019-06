Teammanager Dave Brailsford: “Geen Tour voor Froome” Marc Ghyselinck in Frankrijk

12 juni 2019

15u01

Bron: Eigen berichtgeving 46 Wielrennen Chris Froome zal dit jaar niet voor de vijfde keer de Tour de France winnen. De Brit brak bij een val tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné zijn rechter dijbeen. Het is uitgesloten dat hij over drie en een halve week in Brussel de Tourstart neemt. Dat zegt zijn manager Dave Brailsford.

Enkele uren na de val van Froome deed Dave Brailsford, manager van het team Ineos, het verhaal van de crash. “Chris heeft een zeer zware val gemaakt. Het gebeurde aan de voet van een afdaling. Er stond heel veel wind. Chris haalde een hand van het stuur om zijn neus te snuiten en heeft dan de controle over zijn fiets verloren. Met 60 km/u heeft hij een betonnen muur langs de kant van de weg geraakt.”

Dave Brailsford zegt de resultaten van het medisch onderzoek te willen afwachten. Volgens de manager heeft Froome zijn rechter dijbeen gebroken. Froome is met de helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Lyon of Saint-Étienne, dat was in de loop van de namiddag nog niet helemaal duidelijk.

Brailsford: “Er stond gelukkig een ambulance langs het parcours, niet ver van de plek waar Chris is gevallen. Heel snel zijn de eerste zorgen toegediend.”

Hoe moet het nu verder voor Froome en voor Ineos?

Brailsford: “We moeten blijven racen. Dit soort dingen gebeurt snel. Het is moeilijk voor iedereen als zoiets gebeurt. Maar we moeten onmiddellijk nieuwe doelen stellen. Dat gaan we nu doen voor de Dauphiné. Vanavond zitten we met iedereen samen. Er is geen twijfel dat veel mensen hier ook emotioneel zullen op reageren. Als we het Chris zouden vragen, zou hij ongetwijfeld zeggen dat we gewoon moeten blijven racen, zo hard als we kunnen. Maar het gaat dieper dan dat. Het is mijn verantwoordelijkheid om te kijken naar de reactie van het hele team.”

Froome was gekomen om de Dauphiné te winnen. Het was zijn laatste belangrijke test voor de start van de Tour over drie en een halve week in Brussel. Froome is definitief out voor de Tour. Voor Brailsford betekent dit dat hij het nu over een andere boeg moet gooien. Het team zou starten met twee of zelfs drie kopmannen: viervoudig winnaar Chris Froome, Geraint Thomas die vorig jaar de Tour won, en de Colombiaan Egan Bernal die na zijn forfait voor de Giro (sleutelbeenbreuk) een herkansing krijgt in de Tour. Brailsford: “Chris zal de Tour niet rijden, zoveel is wel duidelijk.”