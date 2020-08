Teamdokter Vanmol: “Of Remco opnieuw de oude wordt? Hij zal nog beter worden” Redactie

16 augustus 2020

19u42 0 Wielrennen Deceuninck-Quick.Step-ploegdokter Yvan Vanmol heeft bij VTM Nieuws z'n licht laten schijnen op de situatie van Remco Evenepoel. Vanmol verwacht dat de renner al zeker zes weken zal moeten rusten. “In het beste geval zit Remco over twee maanden weer op de fiets.”



Vanmol gaf bij VTM Nieuws wat meer duiding over de blessure van Evenepoel: “Remco heeft verschillende fracturen opgelopen, wat normaal is aangezien het bekken een harde ring is. De breuken zijn niet of zeer weinig verplaatst, wat een goede prognose veronderstelt.” Het is nog niet duidelijk of Evenepoel geopereerd zal moeten worden. “Wanneer hij weer in België is, zal hij onderzocht worden door orthopedische chirurgen. Die zullen oordelen of een operatie nodig is.”

Evenepoel zal volgens de teamdokter al zeker zes weken moeten rusten. “In het beste geval zit hij over twee maanden weer op de fiets en geraakt hij klaar voor de eerste teamstage in december. Daar zal hij dan in dezelfde conditie aankomen als de meeste andere renners.”

Zal Evenepoel weer de oude worden? “Remco zal opnieuw de oude worden. En hij zal nog beter worden”, stelde Vanmol de Belgische wielerfans gerust.

