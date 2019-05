Teambaas Nibali en ontdekker van Roglic verdacht in Operatie Aderlass Redactie

23 mei 2019



De Sloveen Milan Erzen, managing director van Team Bahrein, wordt er door de Internationale Wielerunie UCI van verdacht nauwe banden te hebben met de Duitse dokter Mark Schmidt. Schmidt is de spilfiguur in het Oostenrijkse dopingschandaal Operatie Aderlass.

Erzen zou ook aan de basis liggen van de boom in het Sloveense wielrennen. Matej Mohoric werd vorig jaar eindwinnaar van de rondes van Duitsland en België en eindigde dit jaar vijfde in Milaan-Sanremo. Tadej Pogacar, 20 nog maar, won dit jaar de Ronde van de Algarve en de Ronde van Californië. Maar de meest succesrijke renner is Primoz Roglic (Jumbo-Visma), dit jaar al winnaar van de UAE Tour, Baskenland, Tirreno, Romandië en nu ook torenhoog favoriet in de Giro.

Roglic is een ontdekking van Erzen. Maar die komt nu in opspraak door zijn contacten met dokter Mark Schmidt, die op 27 februari in het Duitse Erfurt werd gearresteerd. Schmidt hield in het Oostenrijkse Innsbruck jarenlang een bloedbank op de been. Vooral langlaufers en wielrenners kwamen er over de vloer.

Volgens de Franse krant Le Monde kocht Erzen bij dokter Schmidt een toestel om bloed te centrifugeren. Daardoor worden rode bloedcellen van het bloedplasma gescheiden, om daarna weer in de aderen van de atleten te worden gespoten.

Erzen is een van de oprichters van het Team Bahrein, de ploeg van Vincenzo Nibali. In dat team werden vorige week nog ploegleider Borut Bozic en renner Kristijan Koren, beiden Sloveen, uit de Giro naar huis gestuurd. Ook zij worden verdacht in Operatie Aderlass.

En nu dreigt het schandaal steeds verder uit te deinen. UCI-voorzitter Lappartient wil een grondig onderzoek. Of ook Roglic geviseerd wordt, is niet duidelijk. Eergisteren nog zei zijn Nederlandse ex-ploegmaat Stef Clement het opvallende presteren van Roglic verdacht te vinden. (MG)