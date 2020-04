Teambaas BORA-hansgrohe: "Zijn bereid om tot Kerstmis te koersen” Redactie

Wielrennen Als het van de teammanager van het Duitse Bora-hansgrohe afhangt, mogen er tot het einde van het jaar wielerwedstrijden worden georganiseerd. In een gesprek met de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung zegt Ralph Denk dat koersen tot Kerstmis een optie is.

"Wij zijn bereid tot Kerstmis door te gaan. Als je daardoor de grote rondes en de vijf Monumenten zoals Parijs-Roubaix er kan bijnemen, dan is de wielersport gered. Dan kunnen we op het einde van het jaar zeggen: bijna alles is in orde."

Heel wat ploegen hebben het financieel moeilijk en vragen inspanningen van de renners en het personeel. Bij Bora-hansgrohe, dat onder meer drievoudig wereldkampioen Peter Sagan in de rangen heeft, wordt voorlopig nog niet bespaard. "We bekijken het maand per maand. Veel hangt af van wanneer het seizoen wordt hervat", zegt Ralph Denk. "Vandaag zijn we alleen zeker van de Tourstart op 29 augustus. Maar de UCI acht een heropstart van het seizoen vanaf 1 juli mogelijk."

De Ronde van Frankrijk is hoe dan ook cruciaal. Door de coronacrisis is de start verplaatst naar eind augustus, maar virologen vrezen dat ook die datum te vroeg komt. "Met de Tour halen we 70 procent van onze jaarlijkse reclame-inkomsten binnen. Met zo'n scenario kunnen we nog leven", verzekert Ralph Denk, die vorig jaar met Emanuel Buchmann als vierde net naast het Tourpodium viel.

Na de Tour wil de UCI ook nog de Vuelta en Giro inplannen. Bovendien moet ook nog ruimte worden gevonden voor de vijf belangrijkste klassiekers (Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije). Koersen tot in december wordt dan misschien een optie.