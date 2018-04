Team Sunweb wil renners laten samenwonen in revolutionaire wielercampus: Keep Challenging Center DMM

13 april 2018

12u30 0 Wielrennen Het is Team Sunweb menens om de wielersport te moderniseren. Het Duits-Nederlandse WorldTour-team pakt daarom uit met de plannen voor het Keep Challenging Center. Een wielercampus waar Sunweb vanaf volgend jaar de dames- en beloftenploeg in wil onderbrengen.

Het lijkt wel op een kleine wielerstad, het toekomstige Keep Challenging Center. Het nagelnieuwe project van Team Sunweb komt er in de schaduw van het voetbalstadion van Fortuna Sittard. Op de Nederlands-Duitse grens plant het team de bouw van 28 woonheden. Concreet om er vanaf febuari 2019 de vrouwenwielrenners en de beloftenploeg in onder te brengen. De bedoeling is om renners zelfstandig samen te laten wonen, samen te laten trainen en samen beter te laten worden.

Dat past uiteraard in de filosofie van het WorldTour-team. Sunweb wil met het Keep Challenging Center volledig de kaart van de ploegsporten trekken en gaat met een eigen wielercampus de ontwikkelingen in de basket- en voetbalwereld na. Alle middelen zullen aanwezig zijn: zo kunnen de inwoners rekenen op een fitnesszaal, een gemeenschappelijke keuken, een wielerpark enzovoort. Het project wordt financieel gestuurd door de Nederlandse provincie Limburg.

"We zijn uiteraard blij dat deze droom in vervulling gaat", weet CEO Iwan Spekenbrink. "We willen de volgende stappen nemen om een beter team te worden. De dagelijkse samenwerking tussen atleten, experten en coaches moet hier geoptimaliseerd worden. Het Keep Challenging Center moet een moderne omgeving creëren die beantwoordt aan alle noden van (toekomstige) elitesporters."

Sunweb zet in eerste instantie in op jonge renners. Binnen enkele maanden moeten alle belofterenners van het team intrekken in het Center. Daar kunnen ze zich dan verder ontplooien en het eventueel tot prof schoppen. Met ook de nabijheid van de universiteit van Aachen zijn er ook voldoende mogelijkheden om de jonge renners ook educatief te ondersteunen.

Later zou het ook de bedoeling zijn om de profs een plaats in het Keep Challenging Center te geven. Met de aanwezigheid van het Tom Dumoulin Bike Park kan er overigens uitstekend getraind worden op een tijdritcircuit. Dat Sunweb de huidige wereldkampioen is in de ploegentijdrit speelt daarin ongetwijfeld een belangrijke rol.

"Dit is een goede ontwikkeling voor ons team", zegt wegkapitein Roy Curvers. "De wielersport is in veel opzichten conservatief. Er wordt op stages en wedstrijddagen verwacht dat renner en stafleden uit verschillende uithoeken van de wereld een topprestatie leveren. Zo'n campus moet die samenwerking vlotter laten verlopen. Het kan alleen maar voordelen opleveren om renners en stafleden op dagelijks basis met elkaar te laten samenwerken."